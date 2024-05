Hall in Tirol (ots) -Die ISPOR - Fachgesellschaft für Health Economics and Outcome Research ist mit 19.000 Mitgliedern weltweit in 110 Ländern aktivVergangenes Wochenende wählte die ISPOR - Fachgesellschaft für Health Economics and Outcome Research den Leiter des Departments für Public Health, Versorgungsforschung und Health Technology Assessment (HTA) der Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL, Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert, für die Periode 2025/2026 zum Präsidenten der weltweit tätigen internationalen Fachgesellschaft.Ziel der ISPOR ist es, die Entscheidungsfindung für Regierungen und anderen Entscheidungsträgern im Gesundheitswesen wissenschaftsbasiert zu verbessern und damit die Basis für bestmögliche Gesundheitsergebnisse auf effiziente Art und Weise zu ermöglichen. Insgesamt arbeiten 19.000 Einzel- und Ortsgruppenmitglieder in weltweit 110 Ländern an diesem Ziel. Mitglieder der Gesellschaft sind eine Vielzahl von Interessensvertretern des Gesundheitswesens, wie Forscherinnen und Forscher, Regulierungsbehörden, politische Entscheidungsträger, Gesundheits- und Pflegekassen, Gesundheitsdienstleister, Gesundheitswirtschaft und Patientenbeteiligungsorganisationen.Die Rektorin der Privatuniversität UMIT TIROL, Prof. Dr. habil. Sandra Ückert gratuliert Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert zu seiner Wahl: "Wir sind sehr stolz darauf, dass Prof. Siebert zum Präsidenten der ISPOR gewählt wurde. Diese Wahl ist eine Auszeichnung für die hervorragende wissenschaftliche Arbeit, welche Uwe Siebert in den vergangenen 25 Jahren international im Bereich der evidenzbasierten Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen geleistet hat. Als Rektorin freut es mich sehr, dass die Gesundheitsuniversität UMIT TIROL mit dieser Wahl als Kompetenzträgerin in den Gesundheitswissenschaften einmal mehr international sichtbar wird", resümiert Rektorin Prof. Dr. habil. Sandra Ückert.Für die ISPOR-Präsidentschaft hat sich Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert ehrgeizige Ziele gesetzt: "Ein zentrales Ziel von mir ist die Weiterentwicklung der Gesundheitswissenschaften und die stärkere Einbeziehung der betroffenen Bürger*innen und Patient*innen, um Gesundheitsversorgung für alle zugänglich, wirksam, und nachhaltig zu gestalten. Neben der Bewertung von Gesundheitstechnologien gehört hierzu auch der unkomplizierte weltweite Zugang zur Ausbildung in Health Sciences und Public Health, was seit über 20 Jahren ein Schwerpunkt meiner akademischen Arbeit ist", sagte Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert.Univ.-Prof. Dr. Uwe Siebert ist Professor für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology Assessment an der UMIT TIROL - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologie. Dort leitet er auch das Department für Public Health, Versorgungsforschung und HTA. Außerdem ist er Adjunct Professor für Epidemiologie und Health Policy & Management an der Harvard University. 2018 war Siebert bereits Präsident der SMDM - Society for Medical Decision Making, welche sich für die Weiterentwicklung der Entscheidungswissenschaften im Gesundheitswesen einsetzt. Damit ist Uwe Siebert in der Geschichte von ISPOR und SMDM der erste Europäer, der in beiden Fachgesellschaften zum Präsidenten gewählt wurde.Pressekontakt:UMIT - Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und -technologieMag. Hannes Schwaighofer+43 (0)664 4618201johannes.schwaighofer@umit-tirol.atOriginal-Content von: UMIT - Private Universität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154764/5789759