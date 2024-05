Immobilienkonzern Aroundtown schreibt wieder schwarze Zahlen - Prognose bestätigt

Werbung







Nach einem Geschäftsjahr mit Milliardenverlust kann der Immobilienkonzern Aroundtown SA nach einem soliden ersten Quartal an seiner Jahresprognose für 2024 festhalten.



Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown hat nach einem Verlust im Vorjahr in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres wieder einen Gewinn verbuchen können. Unter dem Strich verdiente Aroundtown gut 102 Millionen Euro, wie das Unternehmen Mittwoch meldete. Im Vergleichszeitraum waren es noch rund 22 Millionen Euro. Im vorangegangenen Geschäftsjahr kam es zu einer massiven Abwertung des Immobilienportfolios. Insbesondere die hohen Kreditzinsen und Baukosten belasteten die Immobilienbranche, sodass im vergangenen Jahr letztendlich ein Milliardenverlust zu Buche stand. Das operative Geschäft entwickelte sich im Jahresvergleich hingegen etwas schwächer: Die Nettomieteinnahmen gingen leicht um 1 Prozent auf gut 293 Millionen Euro zurück. Auch die für den Immobiliensektor wichtige Kennziffer Funds From Operations (FFO) sank um 10 Prozent auf rund 76 Millionen Euro. Das Unternehmen konnte zudem seine Jahresprognose bestätigen. Aroundtown verschlanke angesichts der anhaltend schwierigen Marktlage weiter den Immobilienbestand: Seit Jahresbeginn seien Verkäufe in Höhe von 200 Millionen Euro getätigt worden.









