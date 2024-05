Die intelligente Wallbox mit drei verschiedenen Lademodi wird voraussichtlich im Herbst auf den Markt kommen. Damit soll noch mehr Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Dachanlage im Tank der Elektroautos landen. Voraussichtlich ab Herbst wird die neue Ladelösungsgeneration von Sonnen in Deutschland erhältlich sein. Die Wallbox "sonnenHome Charger 2" integriere das Elektroauto in das intelligente Energiemanagement für Energieverbrauch- und -erzeugung des Haushalts ein, so das Unternehmen. Damit werde es künftig möglich sein, dass Elektroauto zu 100 Prozent mit Solarstrom vom eigenen Dach oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...