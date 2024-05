HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Deutsche Telekom nach Ankündigung des Kaufs von US Cellular durch T-Mobile US mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt reflektierten die jüngsten Zukäufe den Ansatz der US-Mobilfunktochter, die Wettbewerbsposition zu verbessern, ohne dabei die Bilanz der Deutschen Telekom übermäßig zu belasten, schrieb Analyst Usman Ghazi in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Zugleich würden die Spielräume für höhere Aktionärsausschüttungen beibehalten./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2024 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005557508

