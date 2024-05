DJ Lindner: Rentenpaket nicht Ende notwendiger Reformen in Rentenpolitik

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zum Rentenpaket II auf weitere Reformen des Rentensystems gepocht. "Es ist nicht das Ende notwendiger Reformen in der Rentenpolitik", sagte Lindner bei einem Statement in Berlin. Der FDP-Vorsitzende betonte, das in dem Paket enthaltene "Generationenkapital" habe "eine Bedeutung auch über die Rentenpolitik hinaus". Auch die betriebliche und die private Säule der Alterssicherung müssten modernisiert werden. "Nach der Sommerpause wollen wir Vorschläge vorlegen, wie auch das Riester-System moderner und attraktiver werden kann und wie über Versicherungsprodukte hinaus wir das Aktiensparen in einem Altersvorsorgedepot steuerlich unterstützen können", kündigte er an.

May 29, 2024 06:34 ET (10:34 GMT)

