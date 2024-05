Autodesk Inc., ein führendes Softwareunternehmen, steht vor einer Sammelklage aufgrund behaupteter Verstöße gegen das Wertpapiergesetz von 1934. Investoren, die zwischen dem 1. Juni 2023 und dem 16. April 2024 Aktien erworben haben, stehen unter Druck, da die Frist für die Einreichung einer Hauptklägerbewegung am 24. Juni 2024 näher rückt. In der Anklageschrift heißt es, dass Autodesk unzureichende interne Kontrollen aufwies, insbesondere in Bezug auf die Praktiken der freien Cashflows und der nicht nach GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) berechneten Betriebsmargen. Die Aktienkurse von Autodesk nahmen erhebliche Schäden hin, nachdem das Unternehmen am 1. April ankündigte, dass es seinen Jahresbericht nicht rechtzeitig einreichen konnte, und am 16. April erneut bekannte gab, dass es die Fristverlängerung für die Einreichung nicht [...]

