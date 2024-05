Die Aktie des Chipherstellers Nvidia hat kürzlich ein historisches Hoch erreicht und steht kurz davor, den Wert des Smartphone-Giganten als das weltweit zweitwertvollste Unternehmen zu übertreffen. Mit einem aktuellen Wert von 2,8 Billionen US-Dollar liegt Nvidia nur noch knapp hinter dem iPhone-Hersteller, dessen Wert sich auf 2,9 Billionen US-Dollar beläuft. Die Kurssteigerung von Nvidia um fast 7% spiegelt die wachsende Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) wider und markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Umstrukturierung der größten Wall Street-Unternehmen. Analysten betonen, dass Nvidia trotz des starken Wachstums noch nicht in einem "Blasenterritorium" angekommen sei. Unterstützt durch die expansive Nachfrage in seinem Datencenter-Segment und die allgegenwärtige Konkurrenz um seine High-End-Chips durch bedeutende Technologieunternehmen, zeigt das Unternehmen beeindruckende Performance.

