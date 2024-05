Hacker haben das Passwort zu einer Wallet mit Bitcoin im Wert von fast drei Millionen US-Dollar geknackt. So gingen sie vor und darum ist der Besitzer froh, dass er erst jetzt an das Passwort kam. Stell dir vor, du bist Kryptomillionär:in, kommst aber nicht an die Bitcoin ran, weil du das Passwort zu deiner Wallet vergessen hast. Dieser Fall kommt gelegentlich vor, zum Beispiel bei User:innen, die in der Kryptourzeit mal ein Konto angelegt haben ...

