München (ots) -Unterföhring, 29. Mai 2024. Vom Casting ins Barockschloss und auf die heimischen TV-Bildschirme - für die Marke ARDELL und den Launch ihrer beiden Produkte "ARDELL Naked Press On Lashes" und "ARDELL Seamless Lashes" kreierte Seven.One Media jüngst eine echte Eyecatcher-Kampagne. Anlässlich der diesjährigen "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Staffel hat der Vermarkter von ProSiebenSat.1 mit der Mediaagentur Crossmedia für die Wimpern- und Nagelmarke eine TV-Kampagne mit zwei InspireMe-Spots umgesetzt. Das Besondere: In der vergangenen Folge konnten die Zuschauenden den Entstehungsprozess von einem der beiden InspireMe-Spots vor dem Screen mitverfolgen - von der Modelauswahl bis zur Produktion. Den fertigen Werbe-Clip gab es dann noch am selben Abend im Werbeblock zu sehen. Hauptdarstellerin ist das GNTM-Model Xenia. Sie überzeugte ARDELL im Casting vor allem durch ihre Persönlichkeit.Inspirierende Werbung und Verknüpfung mit dem FormatBis zur Ausstrahlung des Castings lief zunächst ein erster Kampagnen-Flight, in dem Lash-Experte Lukas Kuciel und Model Kim Decker zeigten, wie einfach mit ARDELLs Underlash Extensions professionelle Looks selbst kreiert werden können. Seit Donnerstagabend (23. Mai) nimmt Xenia die Zuschauenden in einem zweiten InspireMe-Spot backstage mit zu ihrem ARDELL-Fotoshooting. In einem Barockschloss bringt sie als Markenbotschafterin die Wimpern ganz einfach selbst an und meistert dann im Prinzessinnen-Look ihr Shooting. Ausgestrahlt wird der Clip auf ProSieben und sixx.Die Erfolgsformel von InspireMeSeit drei Jahren verbindet Seven.One Media mit dem Werbeformat InspireMe bereits die Welt der Influencer:innen mit TV-Werbung. Wie sonst auf ihren Social-Media-Kanälen testen und präsentieren die Creators die Produkte in 45-sekündigen Spots - nur diesmal im reichweitenstarken TV-Werbeblock. Damit ist der Clip etwas länger als die gewohnte TV-Werbung, sodass die Glaubwürdigkeit der Influencer:innen trotz des Wechsels von Social zu TV erhalten bleibt.Tom Schwarz, Geschäftsführer Seven.One AdFactory: "Mit InspireMe verbinden wir die Wirkung von TV mit den Stärken des Influencer:innen-Marketings. Die erstmalige Einbindung dieser Werbeform in die Dramaturgie der Sendung hat es uns ermöglicht, noch authentischere Geschichten zu erzählen und die gewünschten Zielgruppen noch klarer anzusprechen. Die Kampagne für ARDELL zeigt eindrucksvoll, was mit dem gebündelten Know-how unserer Sendergruppe alles möglich ist."Dr. Tobias Neuberger, Geschäftsführer ARDELL: "ARDELL steht für Leidenschaft, Selbstbewusstsein und Persönlichkeit. Deshalb ist uns Authentizität auch in unserer Kommunikation wichtig. Durch die Zusammenarbeit mit Seven.One Media haben wir nun nicht nur zwei authentische InspireMe-Spots mit Creators und Models, die zu uns passen. Wir konnten unsere Zielgruppe auch auf der Entstehungsreise mitnehmen. So haben wir zum Beispiel mit unserer Aufgabe im GNTM-Casting noch einmal unterstrichen, dass für uns starke Persönlichkeiten wichtiger sind als Schönheitsnormen. Für unseren Produktlaunch sind diese Art der Kampagne und Xenia, die neue Werbebotschafterin für ARDELL, der perfekte Fit."