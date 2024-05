SoSafe, Europas größter Anbieter von Security Awareness und Human Risk Management, hat drei neue Executive Advisors ernannt, die sich aus Branchenexpertinnen und -Experten sowie Tech-Investoren zusammensetzen. Sie werden das Führungsteam von SoSafe bei seinen ehrgeizigen Plänen zur Kategorie- und Produktführerschaft strategisch beraten und unterstützen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240529403914/de/

SoSafe holt Ilona Simpson, Carsten Thoma, Christian Karam und Sean Catlett (v.l.n.r.) als Executive Advisors an Bord und und bereitet sich auf weiteres internationales Wachstum vor. (Foto: Business Wire)

Forrester prognostiziert, dass 2024 90 Prozent der Datenschutzverletzungen auf den Faktor Mensch zurückzuführen sein werden. Für Unternehmen ist die Reduzierung menschlicher Sicherheitsrisiken daher eine Priorität, um Geschäftskontinuität zu gewährleisten. SoSafe bietet dafür eine technologie-getriebene Lösung an, die auf Psychologie und Human Design basiert. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die digitale Selbstverteidigung zu stärken und führt die derzeitige Kategorie-Evolution von "Security Awareness" hin zu holistischem "Human Risk Management" durch zahlreiche Produktinnovationen an. Die Executive Advisors werden diesen Transformationsprozess sowohl aus Industrie- als auch aus Organisationsperspektive unterstützen, um die Skalierungsgeschwindigkeit des Unternehmens weiter zu erhöhen.

Die folgenden Executive Advisors werden SoSafe beraten:

Sean Catlett: Sean ist der Chief Information Security and Trust Officer bei Bumble. Er war auch Chief Security Officer bei Slack und Chief Information Security Officer bei Reddit und ist Berater von Balance Theory und Hampton North.

"Cyberkriminelle konzentrieren sich bei ihren Angriffen auf die menschliche Ebene der Cybersicherheit. KI-gestützte Tools geben ihnen Instrumente an die Hand, die ihre Erfolgsquote erhöhen und damit die allgemeine Bedrohungslage bereits jetzt verschärfen und das, obwohl das volle Potenzial von KI noch nicht ausgeschöpft ist. Wir brauchen umfassende und effektive Lösungen, die diesen wachsenden Bedrohungen entgegenwirken, indem sie Sicherheitskulturen nachhaltig stärken und damit menschliche Sicherheitsrisiken reduzieren. SoSafe bietet genau das auf neue und innovative Weise ", so Sean Catlett.

Christian Karam: Christian ist Investor und Senior Advisor für Technologie-Investments. Zuvor war er stellvertretender Group Chief Information Security Officer bei UBS und Head of Research Innovation bei INTERPOL.

"Die Innovationsgeschwindigkeit von Cyberkriminellen nimmt weiter rasant zu, und viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Compliance-konforme Schulungsvideos reichen nicht mehr aus, um dieser Herausforderung zu begegnen. Wir müssen überdenken, wie wir ein nachhaltiges Sicherheitsbewusstsein aufbauen können. Wir brauchen effektive und robuste Sicherheitskulturen, die kontinuierliches Lernen fördern und Fehler als Teil der Lernerfahrung zelebrieren, um nachhaltige Resilienz gegenüber Cyberbedrohungen zu erreichen. SoSafe steht an der Spitze dieses Wandels hin zu einem ganzheitlichen Human Risk Management, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht und ich freue mich darauf, einen Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten", sagt Christian Karam.

Ilona Simpson: Ilona ist ausgebildete Psychologin und langjährige CIO in verschiedenen Branchen und Unternehmen, darunter Netskope, adidas, EON, Aston Martin, DHL und Porsche.

"Die Aufmerksamkeit des Top-Managements und der Vorstände für Cybersicherheit hat in den letzten Jahren erfreulicherweise massiv zugenommen. Für CIOs sind der Faktor Mensch und die Reduzierung menschlicher Sicherheitsrisiken daher von größter Bedeutung. Jetzt brauchen sie effektive und einfache Lösungen, die ihnen dabei helfen", sagt Ilona Simpson.

Carsten Thoma: Carsten ist der Präsident von Celonis. Er hat Hybris mitbegründet und skaliert, an SAP verkauft und wurde Präsident von SAP CX und Mitglied des Global Executive Teams. Er fungiert als Berater von La Famiglia/General Catalyst und ist ein langjähriger Investor und Unternehmer.

"SoSafe ist auf einem vielversprechenden Fundament aufgebaut: Sie lösen eines der wichtigsten Business-Probleme unserer Zeit auf eine grundlegend andere Art und Weise als ihre Wettbewerber. Mein Ziel ist es, zum weiteren Erfolg des Unternehmens beizutragen und gemeinsam mit dem Führungsteam von SoSafe einen globalen Champion aus Europa aufzubauen", erklärt Carsten Thoma.

"Wir sind stolz darauf, einige der besten Köpfe in Wirtschaft und Technologie als Executive Advisors für SoSafe gewonnen zu haben. In dieser entscheidenden Phase unserer Unternehmensentwicklung wird uns ihre Expertise dabei helfen, noch schneller und zielgerichteter zu wachsen. Ich spreche für das gesamte Führungsteams von SoSafe, wenn ich sage, dass wir uns sehr auf ihre Empfehlungen freuen, um SoSafe gemeinsam zu noch schnellerem Wachstum zu führen", sagt Dr. Niklas Hellemann, Psychologe und CEO von SoSafe.

Über SoSafe

SoSafe, gegründet von einem Team aus Verhaltenswissenschaftlern und Technologieexperten, ist der größte Anbieter von Security Awareness und Human Risk Management in Europa. SoSafe ermöglicht mehr als 4700 Kunden weltweit, Cyber-Risiken effektiv zu minimieren. Mit einem verhaltenspsychologischen Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, sorgt SoSafe dafür, dass sicheres Verhalten zur Intuition wird. Ziel des Unternehmens ist es, die digitale Selbstverteidigung zu stärken und menschliche Sicherheitsrisiken nachhaltig zu reduzieren. Dafür setzen sie auf den Aufbau robuster Sicherheitskulturen und binden Mitarbeitende aktiv in die Reduktion menschlicher Sicherheitsrisiken ein. Basierend auf verhaltensbasierten Daten und angetrieben durch innovative Technologien und KI ermöglicht SoSafe Sicherheitsverantwortlichen so, menschliche Sicherheitsrisiken zu erkennen, zu priorisieren und effektiv zu reduzieren. Das SoSafe-Team besteht mittlerweile aus mehr als 450 Mitarbeitenden an sieben Standorten: Köln (Hauptsitz), Amsterdam, Berlin, London, Paris, Lissabon und München.

Website: https://sosafe-awareness.com/de/

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240529403914/de/

Contacts:

katie.moxom@cognitomedia.com

07875752788