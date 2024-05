Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern hat Markus Anfang als neuen Cheftrainer der Profimannschaft der Männer verpflichtet. Der Beirat und die Geschäftsführung hätten sich gemeinsam auf die Personalie verständigt, teilte der Zweitligist am Mittwoch mit.



"Markus Anfang erfüllt das Profil, das wir gesucht haben", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. "Er hat sowohl im Nachwuchs- als auch im Herrenbereich in verschiedenen Ligen sehr viel Erfahrung gesammelt, die ihm bei seiner Aufgabe hier beim FCK sicher sehr helfen werden."



In Kaiserslautern folgt Anfang, der zuletzt beim Drittligisten Dynamo Dresden beschäftigt war, auf Friedhelm Funkel, der den abstiegsbedrohten Zweitligisten zuletzt zum Klassenerhalt sowie ins DFB-Pokalfinale geführt hatte. Funkel hatte den Verein zum Saisonende verlassen.

