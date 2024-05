We Are Innovation und die Anglo-American University organisierten die exklusive Vorführung des Dokumentarfilms "How Sweden Quit Smoking." Dieses Event, das mitten in Prag veranstaltet wurde, begleitet Schweden auf dem Weg in eine Gesellschaft fast ohne Raucher. Der Dokumentarfilm zeigt, wie wichtig Kreativität, Innovation und Verantwortungsgefühl weltweit für das Entstehen einer gesunden Gesellschaft sind. Der Premiere folgte eine Diskussion mit internationalen Gesundheitsexperten und Befürwortern von Innovation.

"How Sweden Quit Smoking" (Wie Schweden das Rauchen aufgab) ist ein Dokumentarfilm des preisgekrönten polnischen Regisseurs Tomasz Agencki, der erzählt, wie Schweden die niedrigste Anzahl von Rauchern in Europa erzielte. Durch Interviews mit Gesundheitsexperten, Wissenschaftlern, Aktivisten sowie sonstigen Stakeholdern gibt der Film Einblick in innovative Produkte und soziale Veränderungen, die zu dieser Erfolgsgeschichte im Gesundheitswesen beitrugen.

Dr Anders Milton ehemaliger Chairman der World Medical Association, sagte: "Das Bewusstsein über die Verringerung von Leid durch eine Reduktion des Rauchens muss geschärft werden. Das Prinzip 'Kein Rauch, geringeres Leid' sollte angewandt werden durch eine Differenzierung zwischen brennbaren und rauchfreien Produkten. Darüber hinaus sollten Politiker ein auf dem Risikograd basierendes regulatorisches Rahmenwerk für alle nikotinhaltigen Produkte anwenden."

Federico N. Fernández der CEO von We Are Innovation und der Produzent des Films, fügte hinzu: "Das schwedische Modell beweist, dass Raucher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von brennbaren Zigaretten zu alternativen Nikotinprodukten wechseln, wenn sie Zugang zu diesen haben. Denn dann erkennen sie die Vorteile für ihre Gesundheit. Aber falsche Informationen weltweit über die Risiken dieser alternativen Produkte im Vergleich zum Rauchen sind weit verbreitet. Dies verhindert die Ausbreitung dieser potenziell lebensrettenden Alternativen."

Über We Are Innovation

We Are Innovation ist ein dynamisches Netzwerk von Personen und Institutionen, die fest an die Macht der Innovation für den Fortschritt und die Lösung der Probleme dieser Welt glauben. Mit mehr als 40 Think Tanks, Stiftungen und NGOs, die weltweit zerstreut sind, ist We Are Innovation die Stimme einer globalen Zivilgesellschaft, die menschliche Kreativität, neue Technologien und innovative Lösungen fördert. Durch unsere enge Zusammenarbeit und modernste Expertise unterstützen wir weltweit Transformationen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240528649527/de/

Contacts:

info@somosinnovacion.lat

+447560970216