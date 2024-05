© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Die Schnellschätzung des Statistischen Bundesamts zeigt: Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Mai wieder angestiegen. Grund dafür ist unter anderem das Deutschland-Ticket.Im Mai 2024 steigt die Inflationsrate in Deutschland leicht an und erreicht 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit dem Vormonat April, wo die Inflationsrate noch bei 2,2 Prozent lag, zeigt sich ein geringfügiger Anstieg um 0,1 Prozentpunkte. Bemerkenswert ist, dass die Kerninflation, die Lebensmittel und Energie ausschließt und im Mai eine Rate von 3 Prozent erreichte. Doch Experten rieten bereits im Vorfeld der Bekanntgabe vor vorschnellen Schlüssen. "Den erwarteten Anstieg bei der Jahresrate …