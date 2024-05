Das erste Quartal hat erwartungsgemäß keine Trendumkehr für den Immobilienmarkt gebracht - Anleiheemittent UBM macht das Beste draus. So gebe es bei der UBM durchaus Fortschritte zu berichten. Im Wohnungseinzelverkauf wurden mehr als doppelt so viele Wohnungen verkauft wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Beim Projekt Arcus City wurden 5 Grundstücke an eine tschechische Baufirma verkauft. Im Poleczki ...

