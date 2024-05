Nordic Pharma nimmt an Kiawah Eye teil, um diese Innovation mit führenden Ophthalmologen zu teilen.

Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., hat LACRIFILL Canalicular Gel, eine neuartige Therapie für trockene Augen, in den USA auf den Markt gebracht. LACRIFILL Canalicular Gel ist ein vernetztes Hyaluronsäure-Derivat und von der FDA zugelassen, um den Tränenabfluss durch den Verschluss des Kanalsystems vorübergehend zu blockieren.

Mit dem LACRIFILL Canalicular Gel können die Augen des Patienten in ihren eigenen natürlichen Tränen gebadet werden. Es wird für jeden einzelnen Patienten individuell angepasst und sorgt für eine vollständige Füllung des Kanalsystems. Das LACRIFILL Canalicular Gel wird durch einen einfachen Eingriff in der Praxis verabreicht, der über den bestehenden CPT-Code (68761) erstattet wird, und die Ergebnisse halten sechs Monate lang an.

"Es war so aufregend, bei der Einführung von LACRIFILL Canalicular Gel dabei zu sein, einer intervenierenden Behandlung für trockene Augen, die Augenärzten bei Katarakt-, Glaukom- und refraktiven Operationen sowie bei allen Bedürfnissen im Zusammenhang mit trockenen Augen hilft. Diese Therapie für trockene Augen verändert wirklich die Praxis und verändert Leben", sagte Jai Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer von Eye Care U.S..

Nordic Pharma nimmt vom 30. Mai bis 1. Juni an der Kiawah Eye 2024 in Kiawah Island, SC teil, um Informationen über LACRIFILL Canalicular Gel zu geben und Bestellungen entgegenzunehmen. "LACRIFILL Canalicular Gel ist eine bahnbrechende Technologie, die die Art und Weise, wie Augenärzte praktizieren, verändern wird", sagte der Programmdirektor von Kiawah Eye und Vorsitzende des LACRIFILL U.S. Medical Advisory Board, Eric D. Donnenfeld, MD. "Nordic Pharma vor Ort zu haben, um darüber zu sprechen, wie LACRIFILL Canalicular Gel das Kanalsystem optimal verschließt, um die Erhaltung des Tränenfilms bei Patienten mit Symptomen des trockenen Auges zu maximieren, wird für die Teilnehmer von Kiawah Eye von großem Nutzen sein."

Weitere Informationen über LACRIFILL Canalicular Gel und Bestellinformationen finden Sie unter lacrifill.com.

Über die Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und Akquisitionen erreicht, um ein Fundament in den Bereichen Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit zu schaffen. Die Nordic Group ist in ganz Europa tief verwurzelt und hat in jüngster Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb Europas expandiert.

Das Unternehmen ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die drei unterschiedliche, aber komplementäre Unternehmen vereint, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Verabreichungstechnologien anbieten.

Über Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Geschäftsentwicklung der Nordic Group /Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen der Nordic Group /Nordic Pharma. Da diese Aussagen die gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Nordic Group /Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, beinhalten diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Nordic Group /Nordic Pharma abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u.a. allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Trends, Änderungen der finanziellen Bedingungen von Dritten, die mit Nordic Group /Nordic Pharma handeln, und andere Faktoren, die die geschäftliche und finanzielle Leistung von Nordic Group /Nordic Pharma beeinflussen könnten. Nordic Group /Nordic Pharma übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240529993275/de/

Contacts:

Nordic Pharma, Inc.

Kate Popova

Contracts Administration Lead

Telefonnummer: 610-285-1699

ekaterina.popova@nordicpharma.com

Gail Feerrar

Director Sales and Marketing

Telefon: 610-285-7152

gail.feerrar@nordicpharma.com