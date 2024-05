Der neue Druckkopf, der auf den bekannten mikro-elektromechanischen Systemen aus Silizium, ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von piezoelektrischen Drop-on-Demand-Tintenstrahldruckköpfen für die Industrie, hat die Einführung des FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Tintenstrahldruckkopfes bekanntgegeben. Der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Tintenstrahldruckkopf nutzt die von FUJIFILM Dimatix entwickelte piezoelektrische Inkjet-Technologie, die auf den bewährten mikro-elektromechanischen Systemen aus Silizium (Si-MEMS) basiert. Dieser neue Druckkopf spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens beim Übergang vom analogen zum digitalen Tintenstrahldruck und bei der Erkundung neuer Märkte und Anwendungen wider.

"Unsere Kunden benötigen Druckköpfe, die einer Vielzahl von Tinten standhalten, mit hohen Geschwindigkeiten drucken können und gleichzeitig eine hohe Qualität und Haltbarkeit bieten. Das einzigartige Design und die Funktionen des FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 unterstreichen das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation. Er bietet zuverlässigen, qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Druck zur Steigerung der Produktivität in einer Vielzahl von Anwendungen", so Steve Billow, President & Chief Executive Officer, FUJIFILM Dimatix, Inc. "Wir freuen uns darauf, auf der drupa mit Branchenführern zusammenzutreffen, um unsere wettbewerbsfähige Reihe von Tintenstrahldruckköpfen zu präsentieren."

Der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Druckkopf ist das Produkt der nächsten Generation im Portfolio des Unternehmens. Auf der diesjährigen drupa lädt Fujifilm Dimatix die Besucher ein, den Stand des Unternehmens unter dem Motto Discover The Difference (Entdecken Sie den Unterschied) zu besuchen. Der Stand befindet sich in Halle 8b / A02 - A02-6, wo die Tintenstrahltechnologien des Unternehmens ausgestellt und ihre zentralen Grundprinzipien - Leistung, Produktivität, Langlebigkeit und Support - präsentiert werden.

Leistung

Der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Druckkopf bietet eine Auflösung von 600 DPI mit einem Tropfengrößenbereich von 5-25 pl und einer Düsenanordnung, die eine hohe Wurfweite ermöglicht, um ein breites Spektrum an Anwendungen abzudecken. Um eine konstante Ausgabe zu gewährleisten, ist der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 mit einer integrierten Beschnittheizung und einem Temperatursensor sowie einer REDIJET®-Beschichtung für die optimale Verwendung von wässrigen und UV-Tinten ausgestattet. Abgerundet werden diese Merkmale durch die Ausrichtung von oben und unten für eine kompakte Integration und eine verbesserte Druckkopf-zu-Druckkopf-Genauigkeit.

Produktivität

Der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Druckkopf verfügt über ein Hochgeschwindigkeitsdüsendesign mit REDIJET-Elementen, einschließlich Geräuschdämpfungstechnologie und doppelter Rezirkulation für zuverlässigen Düsenstrahl bei hohen Geschwindigkeiten. Der Druckkopf kann 11 Gramm Tinte pro Quadratmeter und Farbe bei über 130 Metern pro Minute mit vier Graustufen ausstoßen. OEMs profitieren von der offenen Waveform-Bearbeitungsfunktion von Versadrop. Seit Jahrzehnten ermöglicht es diese Fähigkeit den Entwicklern, die Leistung von Druckköpfen auf ihre spezifische Anwendung abzustimmen.

Langlebigkeit

Der FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Druckkopf nutzt die Vorteile des von FUJIFILM Dimatix entwickelten gesputterten PZT, das für Billionen von Betätigungen ausgelegt ist. Er ist mit REDIJET-Beschichtungen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, eine Reihe von wässrigen Lösungsmittel-, Öl- und UV-härtenden Typen, die in großen Single-Pass- und Scanning-Drucksystemen üblich sind, zuverlässig zu drucken.

Support

FUJIFILM Dimatix verfügt über eine engagierte weltweite Außendienstorganisation, die außergewöhnliche Unterstützung bietet, um eine erfolgreiche Produktentwicklung beim Kunden sicherzustellen.

FUJIFILM Dimatix ist eine Partnerschaft mit mehreren OEMs aus diversen Branchensegmenten eingegangen, die den FUJIFILM Dimatix SKYFIRE SF600 Druckkopf in ihren Lösungen testen und einsetzen. Einer dieser frühen Anwender ist Shenzhen KINGT Technology Co., Ltd (KingT), ein Anbieter digitaler Tintenstrahldrucklösungen, der den FUJIFILM SKYFIRE SF600 Tintenstrahldruckkopf in seinem neu eingeführten KGT-2513-Hi Flachbettdrucker einsetzt. KingT wird auf der kommenden drupa an Stand B03 (Halle 8a) vertreten sein. KingT wird an seinem Stand verschiedene Produkte und Muster ausstellen, die mit FUJIFILM Dimatix Druckköpfen gedruckt werden, darunter auf FUJIFILM Dimatix SAMBA® basierende Etikettendrucker, die L-Press 330s und L-Press510, auf FUJIFILM Dimatix STARFIRE® basierende Dekordrucker und den auf FUJIFILM Dimatix SKYFIRE basierteten Flachbettdrucker, den KGT-2513-Hi.

Die Fachpresse ist herzlich eingeladen, mehr auf der Pressekonferenz von Fujifilm zu erfahren, die am 28. Mai 2024 um 12:30 Uhr MEZ in der Düsseldorfer Messe CCD Süd, Raum 6, stattfindet, oder den Empfang des Unternehmens am FUJIFILM-Stand in Halle 8b / A02 - A02-6 zu besuchen und einen Termin zu vereinbaren.

Über Fujifilm

FUJIFILM Dimatix, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Drop-on-Demand-Tintenstrahldruckköpfen für kommerzielle und industrielle Anwendungen und treibt eine Revolution in der Tintenstrahltechnologie voran, um eine neue Generation von Produkten für den Druck, die industrielle Produktdekoration und die Materialbeschichtung zu unterstützen. Die innovative Tintenstrahltechnologie und die erstklassigen Fertigungstechniken des Unternehmens ermöglichen es OEMs, Systemintegratoren und Herstellern, hochmoderne Systeme und Fertigungsprozesse für den leistungsstarken Präzisionsdruck herkömmlicher Tinten und die Abscheidung funktionaler Flüssigkeiten auf allen Arten von Oberflächen, einschließlich flexibler Substrate, zu entwickeln.

FUJIFILM Dimatix, Inc. hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und unterhält in den USA Produktentwicklungs- und Produktionsstätten in Kalifornien und New Hampshire. Das Unternehmen vertreibt und unterstützt seine Produkte weltweit über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Japan, Korea, China und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter www.dimatix.com.

Die FUJIFILM Holdings Corporation mit Hauptsitz in Tokio nutzt ihr umfassendes Wissen und ihre proprietären Kerntechnologien, um mit über 70.000 Mitarbeitern innovative Produkte und Dienstleistungen in den vier Hauptgeschäftsfeldern Geesundheitswesen, Elektronik, Geschäftsinnovation und Bildgebung weltweit anzubieten. Geleitet und geeint von unserem Gruppenziel, "unserer Welt mehr Lächeln zu schenken", gehen wir soziale Herausforderungen an und bewirken durch unsere Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsaktivitäten Positives für die Gesellschaft. Im Rahmen des mittelfristigen Managementplans VISION2030, der im Geschäftsjahr 2030 ausläuft, wollen wir unsere Entwicklung zu einem Unternehmen fortsetzen, das als Zusammenschluss weltweit führender Unternehmen Werte schafft und die verschiedenen Interessengruppen erfreut, und einen weltweiten Umsatz von 4 Billionen Yen.

Für weitere Einzelheiten zu unserem Engagement für Nachhaltigkeit und Fujifilms Sustainable Value Plan 2030 klicken Sie hier.

