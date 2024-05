Die KION Group setzt ihre Strategie weiter konsequent um und ist bestens vorbereitet, die Chancen zu ergreifen, die sich in ihrem Geschäft bieten: "Digitalisierung, Automatisierung, Nachhaltigkeit und Urbanisierung sind Megatrends, die unsere Welt und unsere Branche prägen. Wir agieren im Mittelpunkt der globalen Lieferketten", sagte Rob Smith, CEO der KION GROUP AG, während der Hauptversammlung am Mittwoch, 29. Mai, in Frankfurt am Main. In seiner Rede blickte Smith zurück auf das Geschäftsjahr 2023, das die KION Group mit guten Ergebnissen abgeschlossen hat. Er fügte hinzu, dass die positive ...

