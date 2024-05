Deutsche Inflationsrate im Mai auf 2,4 Prozent gestiegen

Werbung







Die Verbraucherpreise sind im Mai laut dem Statistischen Bundesamt wieder stärker gestiegen.



Die Inflation in Deutschland ist im Mai zum ersten Mal in diesem Jahr gestiegen, auch wegen eines Sondereffekts infolge der Einführung des 49-Euro-Tickets. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent, wie das statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis vorläufiger Zahlen vermeldete. Im März und April lag die Teuerungsrate mit jeweils 2,2 Prozent noch auf dem niedrigsten Wert seit rund drei Jahren. Die Zahlen werden besonders aufmerksam im Hinblick auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche verfolgt. Die Inflationsdaten für den gesamten Euroraum werden am Freitag vorgelegt. Angesichts der insgesamt nicht mehr so starken Inflation steht eine erste Zinssenkung seitens der EZB im Juni um 0,25 Prozentpunkte im Raum. Aktuell liegt der Zins bei einem Niveau von 4,5 Prozent.









Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC