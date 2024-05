BITCOIN: Die Ruhe vor bullishem Krypto-Sturm???Die aktuelle BITCOIN-Analyse am 29.05.24

Bitcoin Bullen etwas zaghaft bei Break über $70.000 - die Ruhe vor bullishem Krypto-Sturm?

Quelle: XTB xStation5 Bitcoin Weekly Chart (14. Juli 2019 bis 29. Mai 2024). Screenshot erstellt am 29. Mai 2024, 14:40 Uhr (MESZ)

Das übergeordnete Bild für Bitcoin

So wirklich neue Erkenntnisse haben wir für Bitcoin seit vergangener Woche Samstag und unserer letzten, wenn auch primär technischen Bitcoin Betrachtung eigentlich nicht zu thematisieren - und dennoch erhärtet sich der Eindruck unserer Einschätzung nach, dass Bitcoin vor einem Bruch auf neue Allzeithochs zu stehen scheint.

Kurz zur Erinnerung: die zum letzten Wochenbeginn einsetzenden Spekulationen rund um eine Ethereum ETF Zulassung durch die US-Börsenaufsicht SEC gipfelten am Donnerstag, den 23. Mai im finalen "Go" wonach die SEC Grayscale, BlackRock, Fidelity, VanEck und Co. grünes Licht für einen Ethereum ETF erteilte.

Wie auch im Januar damals mit dem Bitcoin ETF bestand (und eventuell besteht auch weiter) die Gefahr eines initialen "Sell the News"-Events, dann in einigen Wochen gefolgt von einem starken bullishen Momentum Drive auf der Oberseite, nicht nur in Ethereum selbst, sondern auch in Bitcoin.

Doch dieses "Sell the News"-Event blieb aus, eventuell gerade, weil die Krypto-Händler rund um den Globus einen solchen Kursverlauf ahnend vorwegnehmen. Denn außer Frage steht: die Ethereum ETF Zulassung, wie auch die Bitcoin ETF Zulassung ist für den Kryptomarkt ein sehr starkes, bullishes Signal und begünstigt massive Kapitalzuflüsse. Demnach sind innerhalb der letzten vier Monate seit der Bitcoin ETF Zulassung über 13 Milliarden US-Dollar in die auf Bitcoin basierenden ETFs geflossen und die physische Nachfrage durch Blackrock, Fidelity und Co. hat Bitcoin mehr als 70% zulegen lassen und auf neue Allzeithochs befördert - ein Szenario, was auch für Ethereum eine ernstzunehmende Option darstellt.

Nehmen die Krypto-Händler ein solches Szenario nun vorweg, kommt es statt einer kurzfristigen Korrektur eher zu einem zeitnahen bullishen Push, der durch die Nähe der aktuellen Price Action zu den Bitcoin-Allzeithochs einen Bruch über diese nach sich ziehen dürfte, vielleicht sogar bereits vor den kommenden Woche Freitag zu veröffentlichenden US-Arbeitsmarktzahlen Non-Farm Payrolls.

Und auch diese könnten weiteres, bullishes Öl ins Krypto-Feuer gießen, denn ein sich weiter eintrübender US-Arbeitsmarkt ließe zunehmend denkbar werden, dass die FED wenigstens zweimal bis Ende des Jahres 2024 den Leitzins um jeweils 25 Basispunkte senkt.

Technisch sind durch die nachhaltige Eroberung der $67.000 Marke die Vorzeichen für weitere Aufschläge und eine Attacke auf die Allzeithochs um $74.000 mit übergeordnetem Test der $80.000 Marke mit einem Zwischenziel im Bereich um $77.000 sehr gut.

Und es bleibt dabei: selbst ein Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufwärtstrendlinie und Fall zurück unter $67.000 würde das technische Bild nur marginal eintrüben, streute Bullen dennoch doch etwas Sand ins Getriebe.

Erst, wenn es zu einem Fall zurück unter $60.000 käme, vielleicht gar erst unter den auf die Jahreseröffnung geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis um $58.000, trübte sich das technische Bild deutlicher ein und es fänden sich nächste Kursziele um zunächst rund $53.000, darunter $50.000 und darunter in Gefilden um $46.000 bis $48.000 Region.

Aber wie bereits geschrieben: ob es derart käme, darf vor dem Hintergrund der technischen, aber auch fundamentalen Gegebenheiten derzeit bezweifelt werden und wir bleiben Bitcoin oberhalbeiner steigenden 50-Taeglinie (rot) bullish.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.