Das Bundeskabinett will 8000 neue Schnellladepunkte für Elektroautos an Tankstellen und eine entsprechende Verpflichtung. Der Dachverband der Energiewirtschaft nennt dies "weder zielführend noch bedarfsgerecht". Am Mittwoch (29. Mai) hat das Bundeskabinett eine gesetzliche Verpflichtung beschlossen, wonach große Tankstellenunternehmen ab dem 1. Januar 2028 an jeder ihrer Tankstellen jeweils einen Schnellladepunkt mit mindestens 150 Kilowatt Ladeleistung vorhalten müssen. Auf diese Weise sollen bundesweit rund 8000 zusätzliche solche Ladepunkte entstehen. Dies sei "eine Maßnahme für den flächendeckenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...