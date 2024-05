München - Der FC Bayern München hat Vincent Kompany als neuen Trainer unter Vertrag genommen. Der 38-jährige Belgier unterschrieb beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2027, teilte der Verein am Mittwoch mit. Zuletzt war er beim englischen Premier League-Klub FC Burnley tätig.



Man habe mit Kompany sofort eine gemeinsame Ebene gefunden, sagte Sportvorstand Max Eberl. "Vincent Kompany ist hungrig und bringt alles mit: Schon als Spieler war er eine Führungsfigur im internationalen Spitzenfußball und geht auch als Trainer voran." Der Verein wünsche sich mehr Kontinuität auf der Trainerbank, so Eberl.



Kompany selbst freut sich auf die neue Herausforderung: "Als Trainer musst du für das stehen, was du als Persönlichkeit bist: Ich liebe es, den Ball zu haben, kreativ zu sein - und wir müssen auch aggressiv sein auf dem Platz und mutig."



Die Suche nach einem Nachfolger für Coach Thomas Tuchel hatte sich zuletzt für die Bayernbosse schwierig gestaltet. Verschiedene Trainer auf der Wunschliste hatten dem Klub eine Absage erteilt.

