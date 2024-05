Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch unter Druck geraten. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0821 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Zum Franken hat der Euro zuletzt ebenfalls deutlich nachgegeben und notiert bei 0,9877. Der US-Dollar zieht ganz leicht an auf 0,9129 Franken. Der Auslöser der Euro-Schwäche: In Deutschland ist die Inflationsrate im Mai erstmals in diesem Jahr wieder gestiegen. Die Verbraucherpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...