Tagesausblick für den 30.05.2024: Der Mut verläßt die Investoren.

Der DAX® gab heute deutlich nach. Grund sind die veröffentlichten Inflationsdaten für Deutschland. Die Inflation stieg erneut leicht an. Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbanken.

Diese Daten sind auch für die anstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der nächsten Woche von großer Bedeutung. Bisher haben die Investoren auf eine erste Zinssenkung spekuliert. Die heutigen Daten lassen jetzt einige zweifeln.

In diesem Zuge sind auch die Renditen am Anleihemarkt nach oben gesprungen. Die 10-jährige Bundesanleihe rentierte bei 2.64%.

Auch bei den Edelmetallen waren die Anleger eher auf der Verkäuferseite. Bei Silber fiel das Minus etwas deutlicher aus, nachdem die Feinunze in den letzten Tagen stark zulegen konnte.

Am Ölmarkt gingen die Kurse weiter nach oben. Gestützt wurden die Preise nach wie vor von der Aussicht auf eine starke Treibstoffnachfrage in der Urlaubssaison und der Erwartung, dass das Ölkartell OPEC bei seinem Treffen am Sonntag seine Produktionskürzungen beibehält.

Unternehmen im Fokus

Einer der wenigen Lichtblicke heute waren die Aktien von Adidas. An der aktuellen Aufwärtstrendline griffen die Anleger wieder zu und hoffen auf eine Fortsetzung des Trends. Sollten die Bullen sich nicht behaupten können, ist bei einem Rückfall unter diese Linie mit einer Korrektur zu rechnen. Auf der Verliererseite befanden sich die Titel von Aroundtown und Delivery Hero. Bei Aroundtown konnten die heute veröffentlichten Zahlen nicht überzeugen und Anleger trennten sich demzufolge von ihren Aktien. Charttechnisch ist das Bild eingetrübt. Mit dem heutigen Kursrückgang wurde ein bearisches Engulfing ausgebildet. Diese lässt auf weitere Kursverluste schließen. Unterstützung sollte die Aktie bei EUR 1,966 finden. Dort verläuft die 200-Tagelinie. Die Aktie des Essenslieferdienstes geraten aufgrund einer Herabstufung einer großen amerikanischen Bank unter die Räder. Auch hier liegt die nächste Unterstützung bei der 200-Tage Linie bei EUR 27,32.

Der Kalender auf der Unternehmensseite ist für morgen kaum ziemlich leer. Lediglich Birkenstock gibt seine Zahlen bekannt.

Wichtige Termine:

DONNERSTAG 30. MAI 2024