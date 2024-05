Kindeva Drug Delivery (Kindeva), ein Weltmarktführer für medizinische Gegenmaßnahmen bei CBRN-Gefahren (chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren), gab bekannt, dass das Unternehmen einen Vorrat an Autoinjektoren insbesondere ein Gegenmittel zur Behandlung chemischer Nervengifte über die rescEU-Reserve des EU-Zivilschutz-Mechanismus an die Ukraine gespendet hat, um Zivilpersonen zu helfen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. 1 Medizinische Gegenmaßnahmen (MCMs), wie der ATNAA (Antidote Treatment Nerve Agent Autoinjector), tragen im Falle eines Angriffs mit einem chemischen Nervengift maßgeblich zum Schutz des Lebens von Zivilisten und Militärs bei.

Diese Spende wurde mit der Europäischen Kommission koordiniert, die im Jahr 2022 ein funktionsfähiges System im Rahmen des EU-Zivilschutz-Mechanismus etablierte, um Sachspenden aus dem Privatsektor für die Ukraine, Moldau und benachbarte EU-Länder zu kanalisieren. Mithilfe des EU-Zivilschutz-Mechanismus koordiniert die EU unter anderem Notversorgungsgegenstände, Therapeutika und Medikamente, medizinische Geräte und Schutzgegenstände von privaten und öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen sowie staatlichen Institutionen außerhalb der EU, die Teil der rescEU-Reserve wurden, um im Katastrophenfall einen zusätzlichen Schutz zu bieten. Die Governmental Strategic Reserves Agency (RARS) in Polen handelt im Namen der Europäischen Kommission und von rescEU, um Spenden entgegenzunehmen und den Transport vor Ort in die Ukraine zu organisieren.

"Die rescEU-Reserve ermöglicht es der EU, schneller auf den durch Gesundheitskrisen verursachten medizinischen Bedarf, wie etwa aufgrund des Krieges in der Ukraine, reagieren zu können", so Tom Handel, Commercial Head Injectables Health Security von Kindeva. "Meridian Medical Technologies (Meridian), das mit Kindeva Drug Delivery im Dezember 2022 fusionierte, um ein führendes CDMO für Kombinationsprodukte (Drug-Device) zu schaffen, ist die globale Geschäftseinheit für Gesundheitssicherheit von Kindeva. Das Unternehmen hat seit mehr als 60 Jahren die Möglichkeiten der Notfallversorgung in die Hände militärischer und ziviler Verteidiger gelegt und wird dies auch weiterhin als gemeinsame Organisation tun. Kindeva ist äußerst erfreut, dass wir mit der Europäischen Kommission zusammenarbeiten konnten, um unsere chemischen Gegenmittel-Autoinjektoren gegen Nervengift zu spenden und somit den CBRN-Vorrat der Ukraine aufzustocken."

Für weitere Informationen darüber, welche Gegenstände gespendet werden können, besuchen Sie bitte European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations.

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist ein globales Unternehmen im Bereich der Auftragsentwicklung und -herstellung, das sich auf Kombinationsprodukte aus Medikamenten und Hilfsmitteln konzentriert. Wir entwickeln und produzieren Produkte in einer Vielzahl von Darreichungsformen, einschließlich pulmonaler und nasaler, injizierbarer und transdermaler Darreichungsformen. Unser Dienstleistungsangebot erstreckt sich von frühen Machbarkeitsstudien über die Abfüllung von Arzneimitteln im kommerziellen Maßstab bis hin zur Herstellung von Behälterverschlusssystemen und der Zusammenstellung von Arzneimitteln und Medizinprodukten. Kindeva betreut von seinen hochmodernen Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und in Großbritannien aus einen internationalen Kundenstamm.

1 Die gelieferten Waren sind für die Nothilfe in der Ukraine und nicht für die kommerzielle Nutzung in der EU bestimmt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240529340802/de/

Contacts:

Holli Kroeker

Tel.: +1 308-338-2358

pr@scorrmarketing.com