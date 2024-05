Onera Health stellt auf der SLEEP 2024, der Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), aus und präsentiert die neuesten Daten in Posterabstrakten.

Onera Health, ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlafmedizin und der Fernüberwachung, hat heute seine Teilnahme an der bevorstehenden SLEEP 2024 Konferenz angekündigt, der 38. Jahrestagung der Associated Professional Sleep Societies (APSS), die vom 1. bis 5. Juni 2024 in Houston, USA, stattfindet. Das innovative, auf Pflastern basierende Onera Sleep Test System (Onera STS) des Unternehmens wird in verschiedenen wissenschaftlichen Präsentationen auf der Konferenz eine wichtige Rolle spielen.

Onera Sleep Test System (Onera STS): The innovative sensors of the patch-based Onera STS capture all signals required for a Polysomnography (PSG). (Photo: Business Wire)

"Die SLEEP ist der wichtigste Treffpunkt für die schlafmedizinische Fachwelt, und wir freuen uns darauf, Ärzten, Forschern und Technikern unsere Polysomnographie-Lösung für zu Hause vorzustellen. Wir freuen uns darauf, in Houston nicht nur unsere Lösung zu demonstrieren, sondern auch am wissenschaftlichen Austausch teilzunehmen zu einer Zeit, in der die Schlafmedizin für die Gesundheit der Bevölkerung immer wichtiger wird", sagte Ruben de Francisco, Gründer und Chief Executive Officer von Onera Health.

Während der Konferenz wird das Unternehmen seine klinische PSG-as-a-Service-Lösung den Ärzten vorstellen, die am Stand mehr über die Einrichtung eines Polysomnographie-Programms zu Hause mit Onera erfahren können. Darüber hinaus wird Onera STS in zwei Posterpräsentationen und zwei Late-Breaking Abstrakte vorgestellt, in denen aktuelle klinische Studienergebnisse aus Studien zur Bewertung des Onera STS und der Polysomnographie zu Hause präsentiert werden.

Einzelheiten zu den Abstrakt- und Poster-Sessions von Onera

Late-Breaking Abstrakt mit Onera STS

Titel: Technical success and User-experience with wireless, patch-based, self-applied home polysomnography (Ojile JM et al.)

Abstrakt ID: LBA-1304

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 4. Juni 2024, 11 AM

Poster Board Nummer: #404

Titel: AHI and sleep-staging derived from a patch-based, 2-EEG channel PSG device (Galetke W et al.)

Abstrakt ID: LBA-1312

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 4. Juni 2024, 11 AM

Poster Board Nummer: #412

Titel: Long-term trends in utilization of Sleep diagnostic tests among Medicare beneficiaries (Braun M et al.)

Abstrakt ID: 1101

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 4. Juni 2024, 11 AM

Poster Board Nummer: #350

Titel: Relevance of attributes and preferences for at-home diagnostic testing differ among patients with sleep disorders (Braun M et al.)

Abstrakt ID: 1105

Datum und Uhrzeit der Posterpräsentation: 4. Juni 2024, 11 AM

Poster Board Nummer: #354

Über Onera

Onera Health ist ein Vorreiter bei der Transformation der Schlafmedizin und der Fernüberwachung. Die bahnbrechenden diagnostischen Lösungen und Dienstleistungen von Onera Health können Millionen von Menschen mit Schlafproblemen helfen, gleichzeitig andere medizinische Bereiche durch die Überwachung verschiedener chronischer Erkrankungen unterstützen und so die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten weltweit verbessern. Die innovativen Lösungen des Unternehmens stellen Medizinern in verschiedenen klinischen und nicht-klinischen Umgebungen umfassende Schlaftestdaten zur Verfügung, um die Patientenversorgung zu optimieren und die Behandlungskosten zu senken. Onera unterhält Niederlassungen in den Niederlanden und den USA. Weitere Informationen erhalten Sie unter onerahealth.com

