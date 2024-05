Weltweite Unterstützung von Sponsoren, die Patienten Zugang zu neuartigen Therapeutika verschaffen

Veristat, Science-First Full Service CRO und Beratungsunternehmen mit Fokus auf klinische Studien, freut sich die Ernennung von Gabriela Rosu, M.D., zur Senior Director, Global Medical Affairs, bekannt zu geben.

Gabriela Rosu, MD Senior Director, Global Medical Affairs Veristat (Photo: Business Wire)

Dr. Rosu, eine erfahrene Expertin mit mehr als zwanzig Jahren wissenschaftlicher und klinischer Erfahrung, hat wichtige Beiträge zur Planung und Durchführung kritischer Maßnahmen beigetragen, die zur Zulassung und Vermarktung bahnbrechender Therapien geführt haben.

Der Zeitpunkt ihres Wechsels zu Veristat kurz vor der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO, ASCO24) ist gut gewählt. Mit der Präsentation zahlreicher Abstracts hat Dr. Rosu in der Vergangenheit wichtige Beiträge zu diesem Branchenevent geleistet.

Patrick Flanagan, CEO bei Veristat, kommentierte die Ernennung von Dr. Rosu wie folgt: "Das leidenschaftliche Engagement von Dr. Rosu für die Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, fundierte Entscheidungen zu treffen, das Patientenerlebnis in klinischen Studien maßgeblich zu verbessern und wertvolle Ergebnisse zu erzielen. Ihre profunde Kenntnis der Nuancen bei der Entwicklung onkologischer Therapeutika ist für uns von unschätzbarem Wert, da wir uns weiterhin auf die Optimierung von Behandlungsstrategien in diesem Bereich konzentrieren."

Das Medical Affairs-Team von Veristat arbeitet an vorderster Front an der Auswertung von Forschungsdaten, um die immer komplexeren biotherapeutischen Wirkstoffe und vielfältigeren Patientendemografien in klinischen Studien zu bewältigen. Das Team übernimmt eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Kommunikation und der Erstellung wichtiger Nachweise zur Unterstützung der Patientensicherheit und zur Optimierung der Behandlungsergebnisse insbesondere für Menschen mit seltenen und komplexen Krankheiten (oncology, cancer, raredisease).

In ihrer neuen Position wird Dr. Rosu den weltweiten Ausbau der Teams für Medizin und Sicherheit/Pharmakovigilanz überwachen. Zu den Stationen ihrer beeindruckenden Karriere gehören leitende Positionen im Bereich Medical Affairs bei führenden globalen CROs, in denen sie für die medizinische Überwachung verschiedener onkologischer Studien verantwortlich war, und als Beraterin die Protokollentwicklung, Risikominderungsstrategien und die strategische Entwicklung mit Schwerpunkt auf Patientensicherheit und Behandlungsergebnisse begleitete. Besonders umfangreiche Erfahrungen bringt Dr. Rosu im Bereich der Immunonkologie mit, wo sie sich auf den Umgang mit der Toxizität von Wirkstoffen spezialisiert hat.

Vor ihrem Wechsel in die CRO-Branche war Dr. Rosu in wichtigen Positionen tätig, darunter Chief Medical Officer bei IMV Inc. und Global Medical Advisor bei Novo Nordisk Healthcare, wo sie unter anderem für klinische Entwicklungen in der Onkologie und für Gerinnungsstörungen zuständig war.

Dr. Rosu erwarb ihren Doktortitel der Medizin in Rumänien und engagiert sich aktiv bei renommierten Organisationen wie der American Society for Clinical Oncology (ASCO, ASCO) und der European Society for Medical Oncology (ESMO, ESMO).

Zu ihrer neuen Position erklärte Dr. Rosu: "Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben als Senior Director, Global Medical Affairs, bei Veristat, um die strategische Vision des Unternehmens zu unterstützen und die Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für seltene Krankheiten voranzutreiben. Mein Engagement für die Verbesserung des Patientenerlebnisses in klinischen Studien und die Förderung der Entwicklung von sicheren und wirksamen Therapien werde ich fortsetzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem dynamischen Team von Veristat und die Chance, einen Beitrag zu seinen noblen Zielen zu leisten."

Über Veristat

Veristat ist die Science-First CRO und ein Beratungsunternehmen, das die gesamte Bandbreite an Serviceleistungen für die Durchführung klinischer Studien, regulatorische Angelegenheiten und Sicherheit sowie strategische Beratungsdienste bietet, um die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung neuartiger Therapien (NovelTherapies) rund um den Globus voranzutreiben. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Lösung einzigartiger und komplexer klinischer, statistischer und regulatorischer Herausforderungen von Sponsoren liefern die Veristat Science-First-Experten zeitnah qualitätsorientierte Ergebnisse mit Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Patienten, klinischen Prüfzentren, Aufsichtsbehörden, Sponsorenteams und wichtigen Stakeholdern zugeschnitten sind.

Der Fokus von Veristat auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel hat in Situationen zum Erfolg geführt, in denen es darum ging, unbekanntes Terrain zu beschreiten, vom einfachsten bis zum komplexesten Gebiet, und das in zahlreichen therapeutischen Bereichen, u.a. bei seltenen/extrem seltenen Erkrankungen, neuartigen Therapien, in den Bereichen Onkologie und biologische Präparate, einschließlich Zell- und Gentherapien (cellandgenetherapy), die es Förderern ermöglichen, das Leben von Patienten zu verlängern und zu retten. Die Förderer arbeiten mit den Science-First-Experten von Veristat zusammen, die ebenso sorgsam vorgehen wie sie selbst. Für Veristat geht es nicht nur um das Geschäft, sondern um den Menschen.

