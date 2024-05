Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, ist von der Business Intelligence Group mit dem Fortress Cybersecurity Award 2024 ausgezeichnet worden. Mit den Fortress Cybersecurity Awards werden weltweite Marktführer und Einzelpersonen gewürdigt, die durch Innovationen im Bereich der Cybersicherheit eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Preisträger werden aufgrund ihres Einsatzes für die Entwicklung von Lösungen, die Förderung des Bewusstseins für Cybersicherheit und die Bekämpfung der wachsenden Bedrohung durch Cyberangriffe ausgewählt.

"Die Auszeichnung mit dem Fortress Cybersecurity Award ist eine besondere Ehre", so Norbert Muhrer, President und CSO bei Quectel Wireless Solutions. "Diese Würdigung bestätigt unser Engagement für die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger IoT-Lösungen, die die Daten und Betriebsabläufe unserer Kunden schützen. Während das IoT seinen Siegeszug durch die Branchen fortsetzt, ist es heute wichtiger denn je, die Sicherheit der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Diese Auszeichnung bezeugt die harte Arbeit und die überragende Innovationskraft unseres Teams."

Im Rahmen seiner Anstrengungen für mehr Cybersicherheit hat Quectel das externe Sicherheitsunternehmen Finite State, das auf das Risikomanagement für Software-Lieferketten spezialisiert ist, damit beauftragt, seine IoT-Module strengen Testverfahren zu unterziehen. Damit will das Unternehmen seinem Anspruch gerecht werden, eine transparente, überprüfbare Produktsicherheit zu garantieren. Ferner hat das Unternehmen die Dokumente Software Bill of Materials (SBOM) und Vulnerability Exploitability Exchange (VEX) für seine IoT-Module veröffentlicht ein Novum unter Herstellern von IoT-Modulen. Die Veröffentlichung von SBOM- und VEX-Dokumenten entfaltet eine kaskadenartige Wirkung auf das gesamte IoT-Ökosystem. Als Modulanbieter ist Quectel ein wichtiger Baustein in der Architektur zahlreicher IoT-Geräte. Von der Transparenz und den hohen Sicherheitsstandards werden alle IoT-Produkte profitieren, die auf den Plattformen von Quectel aufbauen.

"Im digitalen Zeitalter ist Cybersicherheit unverzichtbar geworden", erklärt Maria Jimenez, Chief Nominations Officer bei der Business Intelligence Group. "Wir freuen uns, Quectel für seine innovativen Lösungen und sein beständiges Engagement für den Schutz unserer Daten und Infrastrukturen vor den wachsenden Cyberbedrohungen zu ehren."

Neben seinen technischen Fähigkeiten zeichnet sich Quectel durch die Förderung einer Kultur des Sicherheitsbewusstseins und der Innovation aus. Durch Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit Branchenführern und Regulierungsbehörden verfolgt Quectel das Ziel, neu aufkommenden Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein und seinen Kunden die sichersten IoT-Lösungen auf dem Markt bereitzustellen.

Die Auszeichnung mit dem Fortress Cybersecurity Award ist ein bedeutender Meilenstein für Quectel. Er bekräftigt die marktführende Position des Unternehmens in der IoT-Branche und sein Engagement für den Schutz der Integrität und Sicherheit der Daten seiner Kunden. Während Quectel sein Produktportfolio und seine weltweite Reichweite kontinuierlich vergrößert, bleibt das Unternehmen seinem Anspruch treu, sichere und hochmoderne IoT-Technologie zu liefern.

Weitere Informationen über Quectel und seine preisgekrönten Cybersicherheitslösungen sind erhältlich unter www.quectel.com.

