Eaglerise hat mit dem "All in 1" LED-Treiber ein neues Produkt vorgestellt. Es bietet einen neuen Ansatz, um eine effiziente, vielseitige und einfach zu integrierende Stromversorgungslösung für Beleuchtungssysteme anzubieten, die den Anforderungen moderner Beleuchtungssysteme gerecht wird.

Der "All in 1"-LED-Treiber integriert DALI/0-10/PWM/Widerstandsdimmen und die NFC-Funktion und erfüllt damit die Anforderungen an verschiedene Dimm-Modi und passt sich an Leuchten mit unterschiedlicher Leistung an. Dieses Produkt wurde auf der Grundlage einer digitalen Plattform entwickelt und zeichnet sich durch hervorragende Leistung und präzise Steuerung durch integrierte Funktionen aus. Es ermöglicht das Ablesen des Energieverbrauchs und der Treiberdaten in Echtzeit und unterstützt einen Vollspannungseingang (100-277 V), wodurch eine universelle, effiziente, intelligente und äußerst kostengünstige Lösung bereitgestellt wird.

Dieser LED-Treiber ist benutzerfreundlich und ermöglicht es dem Benutzer, den Dimm-Modus einfach zu wechseln, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Er ermöglicht einen effizienten Betrieb durch integrierte Dimmfunktionen und digitale Steuerungstechnik. Mit Hilfe der Echtzeitanzeige des Energieverbrauchs ist er intelligenter und bequemer. Darüber hinaus garantiert er eine flexiblere Beleuchtungssteuerung, die dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu senken und die Kosteneffizienz zu verbessern.

Bei der Entwicklung kommt die Halbleitertechnologie der dritten Generation zum Einsatz, die sich durch eine geringere Größe und eine höhere Arbeitseffizienz auszeichnet, was sie ähnlichen Produkten überlegen macht. Darüber hinaus verwendet dieses Produkt einige wiederverwertbare Materialien und effiziente Designs, um grüner und umweltfreundlicher zu sein und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Dank mehrerer innovativer Dimmfunktionen ist dieses Produkt kostengünstiger als vergleichbare Produkte. Daher müssen wir nur sein Produktionsvolumen erhöhen, anstatt verschiedene Modelle mit einer einzigen Funktion zu produzieren, um die Marktnachfrage nach LED-Treiberprodukten zu befriedigen.

Eaglerise konzentriert sich seit mehr als 20 Jahren auf die Forschung und Entwicklung, die Herstellung, den Verkauf und den Service von Beleuchtungsstromversorgungsprodukten, die Heimbeleuchtung, kommerzielle Beleuchtung, Außenbeleuchtung und andere Beleuchtungsszenarien abdecken. Eaglerise hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden auf der ganzen Welt mit effizienteren, intelligenteren und umweltfreundlicheren LED-Treiber-Netzteilen und Beleuchtungslösungen zu versorgen.

