Krypto News: Altcoin-Saison startet! Das wird wichtig

Kryptowährungen konsolidieren diese Woche und verlieren an Momentum. Der Markt zeigt sich gefestigt, aber wenig euphorisch. Damit konnten Bitcoin und Ethereum in den letzten 24 Stunden ihre Kurszonen nicht verteidigen und notieren ein bis zwei Prozent leichter. Derweil deutet die jüngste Performance der Meme-Coins bereits an, dass wir aktuell mehr Risikobereitschaft sehen und das bullische Sentiment von Bitcoin zu den Alts wandert.

Eine Altcoin-Saison ist dann also eine Phase im Kryptomarkt, in der Altcoins, also alle Kryptowährungen außer Bitcoin, eine signifikante Preissteigerung und Marktaktivität erleben. Diese Phasen treten zyklisch auf und sind Teil der verschiedenen Marktzyklen im Kryptomarkt. Solche Zyklen umfassen Bullen- und Bärenmärkte, in denen sich die Preise insgesamt stark nach oben oder unten bewegen. Die Altcoin-Saison bietet Investoren oft die Möglichkeit, hohe Gewinne zu erzielen.

Doch warum könnte die Altcoin-Saison jetzt starten? Hier verweist der folgende Krypto-Analyst auf die Bitcoin-Dominanz, die wichtiger Indikator für eine Verschiebung des Marktsentiments gilt.

Bitcoin-Dominanz erreicht Verlaufshoch: starten jetzt Altcoins durch?

$BTC dominance won't reach 70%, nor will it reach 60%.



It has topped and is heading lower, driven by $ETH strength, which will kickstart the long-awaited Alt Season. pic.twitter.com/7ZGnEelIuY - Wolf (@IamCryptoWolf) May 28, 2024

Die Bitcoin-Dominanz, also der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen, ist ein wichtiger Indikator für eine Altcoin-Saison. Wenn die Bitcoin-Dominanz sinkt, fließt Kapital von Bitcoin in Altcoins, was deren Preise steigen lässt. Analysten beobachten diese Metrik, da sie auf ein wachsendes Interesse an alternativen Kryptowährungen hinweist. Ein Rückgang der Bitcoin-Dominanz deutet oft darauf hin, dass Investoren nach höheren Renditen in anderen Projekten suchen.

Aktuell sehen wir im obigen Chart ein Scheitern der Bitcoin-Dominanz am Widerstand. Der Chart bildet ein Verlaufshoch aus. Damit verweist der Analyst auch darauf, dass er nicht davon ausgeht, dass Bitcoin eine noch höhere Marktdominanz erreichen könne.

Dies schafft günstige Bedingungen für Altcoins, um überproportional zu steigen, und markiert den Beginn einer Altcoin-Saison. Hier könnten Ethereum und andere große Altcoins zuerst profitieren, gefolgt von kleineren Coins. Denn genauso läuft idealtypisch der Krypto-Zyklus immer wieder ab.

KI trifft auf Memes: Kann WienerAI explodieren?

Auch in einer Altcoin-Saison ist es wichtig, dass Anleger auf die richtigen Trends setzen, da nicht jeder Altcoin explodiert. In 2024 könnten insbesondere KI- und Meme-Coins aufgrund ihrer relativen Stärke und Popularität eine heiße Wahl sein. Diese Trends haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie signifikante Renditen liefern können, wenn sie richtig erkannt und genutzt werden. KI-Coins profitieren von der wachsenden Akzeptanz und Integration von Künstlicher Intelligenz, während Meme-Coins durch ihre virale Natur und starke Community-Unterstützung angetrieben werden. Strategische Investitionen in diese Bereiche könnten sich daher als besonders lohnend erweisen. Schlaue Investoren bauen bereits frühzeitig ein Engagement auf, um dann vollumfänglich von der Altcoin-Saison profitieren zu können.

WienerAI nutzt hier die starken Trends in Künstlicher Intelligenz und Meme-Coins optimal aus. Das Projekt hat im Presale bereits rund 3,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit weiter steigender Tendenz.

WienerAI verbindet Künstliche Intelligenz mit praktischen Anwendungen für private Krypto-Anleger. Der KI-gestützte Trading-Bot bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Investitionsmöglichkeiten identifiziert und nahtlose Token-Swaps ermöglicht, wodurch das Trading erheblich erleichtert wird. Dies hilft Tradern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Handelsstrategien zu verbessern. Das Projekt setzt zudem auf ein virales Meme-Branding, um schnell an Bekanntheit zu gewinnen. Weitere Funktionen sollen folgen - WienerAI möchte mit der KI maximalen Mehrwert für aktive Händler am Kryptomarkt bieten.

Eine Staking-Rendite von akteull rund 300 Prozent APY im Presale steigert die Attraktivität von WienerAI weiter, da Investoren bereits vor dem Handelsstart erhebliche Erträge erzielen können. Die hohe Dynamik im Presale und die bevorstehende Preiserhöhung in nur 48 Stunden machen WienerAI zu einer spannenden Wahl für eine Investition im Juni 2024.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.