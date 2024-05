BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Rentenreform:

Deutlich mehr als ein Jahr haben die Ampelkoalitionäre an ihrem zweiten Rentenpaket gewerkelt. Zum ersten Mal überhaupt wird ein System geschaffen, das es dem Bund ermöglicht, die Renditepotenziale der Finanzmärkte für die Rentenversicherung zu nutzen. Es geht darum, mit einer langfristigen Anlagestrategie langfristige Gewinne zu erzielen. Die Ampel schafft jetzt - auf Betreiben der FDP - ein Gefäß, das irgendwann in fernerer Zukunft eine ganz andere Form annehmen kann. Es ist gut möglich, dass es eines Tages auch hierzulande politische Mehrheiten dafür geben wird, Beitragsgeld in einem öffentlichen Rentenfonds zu sammeln, in welchem die Versicherten individuelle Ansprüche begründen können. In anderen westlichen Industrieländern ist das gang und gäbe, und sie fahren gut damit./yyzz/DP/stk