Krypto News: Notcoin explodiert, PlayDoge startet Tamagotchi-Krypto-Game

Die Erfolgsstory setzt sich fort. Der Notcoin steigt in den letzten 24 Stunden schon wieder um 18 Prozent, sodass sich die Wochengewinne auf mehr als 100 Prozent belaufen. In wenigen Tagen hat sich NOT also verdoppelt und bringt Momentum in das Marktsegment der Gaming-Kryptos zurück. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile bei mehr als eine Milliarde US-Dollar. Dies bedeutet Marktrang 82 für den Notcoin, der erst in der letzten Woche die Top 100 erreichte.

Das Momentum ist bullisch, die Rallye könnte sich fortsetzen. Zugleich winkt hier dank Telegram die Massenadoption. Gelingt dies, könnte der Durchbruch für Play-2-Earn in Reichweite sein. Einen spannenden Ansatz verfolgt hier auch PlayDoge (PLAY) mit dem Start eines Tamagotchi-Games, das Erinnerungen wecken dürfte. Die Weiterentwicklung des beliebten Klassikers aus den 90er-Jahren und die Verbindung mit Blockchain-Technologie wecken Fantasie. Der Presale startete jetzt und konnte in kürzester Zeit schon über 350.000 US-Dollar einsammeln.

Notcoin bullisch: Was steckt hinter dem Krypto-Game?

Der Start des NOT-Tokens in Kombination mit dem Telegram-basierten Spiel Notcoin führte zuletzt "Earnings Missions" ein, die Nutzern erlauben, Krypto-Belohnungen zu sammeln. Dieses Konzept erinnert an den Hype um Play-to-Earn-Spiele. Jedoch könnte Telegram als Plattform ein entscheidender Vorteil für Notcoin sein. Denn die erste Generation der Play-2-Earn-Games a la Axie Infinity scheiterte eben an einem nachhaltigen Wachstum.

Die Geschichte von Notcoin begann dabei Anfang 2024 mit einem sozialen Klickspiel, bei dem Spieler auf eine virtuelle goldene Münze tippen mussten, um die In-Game-Währung Notcoin zu verdienen. Einfach, aber viral!

Notcoin ist somit mehr als ein gewöhnlicher Airdrop - es ist ein interaktives Spiel. Der NOT-Token ist das zentrale Element des Notcoin-Ökosystems und bietet Nutzern vielfältige Teilnahmemöglichkeiten. Die neuen "Earnings Missions" unterscheiden sich von früheren Aufgaben, da sie es Spielern ermöglichen, NOT-Token passiv zu verdienen, statt einmaliger Belohnungen. Die Menge der NOT-Belohnungen hängt vom In-Game-Level des Spielers ab: Je höher das Level, desto größer der Pool potenzieller NOT-Belohnungen. Auch via Staking von NOT lassen sich die Erträge hier maximieren. Das Momentum ist bullisch, die Community glaubt an das Potenzial von Notcoin.

Not a coin, right pic.twitter.com/QEIBqmryZn - Notcoin Ø (@thenotcoin) May 29, 2024

Notcoin Alternative: schafft PlayDoge 100x Renditen?

Doch Notcoin hat mittlerweile eine Bewertung im Milliarden-Bereich. Um diese dauerhaft zu rechtfertigen, muss die Massenadoption gelingen. Bei kleineren Krypto-Games, die vom aufkommenden Momentum im Marktsegment profitieren, sind schon kleinere Erfolge als Kurstreiber geeignet.

DogePlay (PLAY) revolutioniert hier das Konzept des Doge-Memes, indem es den beliebten Hund mit Play-to-Earn-Technologie kombiniert und somit eine einzigartige Mischung aus Unterhaltung und finanziellen Anreizen bietet. Das Projekt strebt an, weit mehr als nur ein Memecoin zu sein. Denn DogePlay hat zwar ein Meme-Branding, positioniert sich aber als Gaming-Token mit starkem Meme-Branding. Nutzer können digitale Haustiere, ähnlich den klassischen Tamagotchis, betreuen - unterstützt durch moderne Web3-Technologie und eine mobile App-Integration.

Direkt zum PlayDoge Presale

Neben dem Hauptspiel mit virtuellen Haustieren entwickelt DogePlay eine Serie von 8-Bit-2D-Side-Scroller-Minispielen, die auf allen mobilen Geräten spielbar sind. PLAY fungiert als primäre In-Game-Währung für Transaktionen und den Zugang zu speziellen Features. Nutzer verdienen PLAY durch Interaktionen mit ihren Haustieren und das Spielen von Minispielen.

Mit klarem Nutzen und starkem viralen Branding könnte DogePlay ab Juni 2024 erheblich profitieren, insbesondere wenn Play-to-Earn-Games wieder an Popularität gewinnen. Der Presale sammelte in den ersten Stunden bereits über 350.000 US-Dollar ein, was das starke Momentum für PLAY unterstreicht.

Direkt zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.