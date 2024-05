Agroseguro hat 258 Millionen EUR an spanische Landwirte gezahlt, die in dem Jahr 2023 von Hagelstürmen betroffen waren, so berichtet FyH.es. Diese Hagelstürme haben nach Angaben des Konsortiums der spanischen kombinierten Agrarversicherung Schäden auf fast 600.000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche verursacht. Bildquelle: Pixabay Zeitgleich mit dem Beginn der starken...

