El Pinar, eine Referenzgärtnerei in dem gesamten Mittelmeerraum, befindet sich derzeit mitten in der Pflanzenvermehrungsphase, in einer Saison, in der sie hoffen, die in dem Vorjahr verkaufte Menge um mehr als 15 % zu steigern, so berichtet FyH.es. Damit bestätigt das Unternehmen dem Artikel zufolge seine Wachstumsstrategie mit einer Vergrößerung der Baumschulfläche um...

Den vollständigen Artikel lesen ...