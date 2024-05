DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Mai

=== *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai HVPI PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj *** 10:00 DE/PNE AG, HV *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,2 zuvor: 95,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,6 zuvor: -10,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,3 Vorabschätzung: -14,3 zuvor: -14,7 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei NXP Semiconductors Germany anlässlich der Vorstellung des Prototyps eines Ionenfallen-Quantencomputers, Hamburg 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,6% gg Vq 4. Quartal: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000 16:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede zur Überreichung eines Förderbescheids im Arcelormittal Stahlwerk Eisenhüttenstadt *** 17:00 US/EIA-Rohöllagerbestände *** 18:05 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York 20:00 DE/Bundeskanzler Scholz , Besuch und Gespräch bei der Thüringer Allgemeinen, Erfurt *** 22:30 US/Dalles-Fed-Präsidentin Logan, Rede bei Borderplex Alliance Distinguished Speaker Series event - IE/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede bei Annual Dinner der Irish Association of Investment Managers ===

