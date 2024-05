DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

BHP lässt die Pläne fallen, den Wettbewerber Anglo American zu übernehmen und zieht sich nach der ablehnenden Haltung des Konkurrenten formell zurück. Der Konzern hatte bis 17 Uhr Londoner Zeit am Mittwoch eine Frist einzuhalten, um sich in dieser Angelegenheit zu äußern. BHP hatte zuvor eine weitere Fristverlängerung für sein Übernahmeangebot an Anglo American gefordert, um sich mit dem Konkurrenten über die rund 50 Milliarden Dollar schwere Transaktion zu einigen. Der nach Marktkapitalisierung größte Bergbaukonzern der Welt hatte zuvor Maßnahmen vorgestellt, die darauf abzielen, die Bedenken hinsichtlich der Struktur der geplanten Übernahme auszuräumen. Laut Anglo American ist BHP aber auf fundamentale Bedenken gar nicht eingegangen. Risiken und Unsicherheiten seien nicht ausreichend adressiert worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/PNE AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Energiekontor 1,20 Euro Leifheit 1,05 Euro Gesco 0,40 Euro IVU Traffic 0,26 Euro Kion 0,70 Euro Salzgitter 0,45 Euro Volkswagen StA 9,00 Euro Volkswagen VzA 9,06 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Mai HVPI PROGNOSE: +3,6% gg Vj zuvor: +3,4% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten April Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Mai Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,2 zuvor: 95,6 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,6 zuvor: -10,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,3 Vorabschätzung: -14,3 zuvor: -14,7 - US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,6% gg Vq 4. Quartal: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.452,00 -0,5% E-Mini-Future S&P-500 5.252,75 -0,6% E-Mini-Future Nsdq-100 18.666,50 -0,7% Nikkei-225 38.079,22 -1,2% Schanghai-Composite 3.099,76 -0,4% Hang-Seng-Index 18.239,83 -1,3% +/- Ticks Bund -Future 129,00 +7 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.473,29 -1,1% DAX-Future 18.550,00 -1,0% XDAX 18.492,54 -1,0% MDAX 26.589,15 -2,0% TecDAX 3.362,40 -1,4% EuroStoxx50 4.963,20 -1,3% Stoxx50 4.439,85 -0,9% Dow-Jones 38.441,54 -1,1% S&P-500-Index 5.266,95 -0,7% Nasdaq-Comp. 16.920,58 -0,6% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 128,93 -74

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Abschlägen dürften die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel starten. Hauptthema bleiben die zuletzt wieder stark zugenommenen Zinssorgen. Dazu kommt ein enttäuschender Ausblick des US-Softwareriesen und SAP-Wettbewerbers Salesforce. Die viel beachtete Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt bei 4,61 Prozent, und damit nur leicht unter den jüngsten Hochs. Hintergrund sind die hartnäckig auf einem erhöhten Niveau verbleibende Inflation, immer wieder robuste US-Konjunkturdaten sowie jüngste neuerliche falkenhafte Kommentare einiger US-Notenbanker. Umso nervöser warten die Anleger auf die am Freitag anstehende Veröffentlichung des Preisindex der persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher (PCE), das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß. Bekannt gegeben werden dann auch die Verbraucherpreise aus der Eurozone.

Rückblick: Schwächer - Unsicherheit über die Zinssenkungsperspektiven belastete, nachdem in den USA die viel beobachtete Rendite der 10-jährigen US-Anleihen mit Schwung über die psychologisch wichtige Marke von 4,50 Prozent gesprungen war. Auslöser waren ein stark ausgefallenes Verbrauchervertrauen und neuerlichen falkenhaften Aussagen aus Kreisen der US-Notenbank. Auch in Europa stiegen die Renditen erneut kräftig. Neue Inflationsdaten aus Deutschland beruhigten nicht, zumal sie im Jahresvergleich einen Tick stärker als erwartet zulegten. Unter Druck standen Aktien aus zinssensiblen Sektoren wie Immobilien, Technologie oder Versorgung. Der Stoxx-Subindex der Immobilienaktien gab um 1,7 Prozent nach. Anglo American verloren 3 Prozent, nachdem das Unternehmen den Wunsch von BHP abgelehnt hatte, die Übernahmegespräche zu verlängern. BHP stiegen um 0,8 Prozent. Royal Mail wird vom tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky vollständig übernommen. International Distribution Services (ISD), der börsennotierte Eigentümer der britischen Post, stimmte einem verbesserten Übernahmeangebot von 3,57 Milliarden Pfund zu. IDS stiegen an der Londoner Börse um 4,3 Prozent. Abwärts ging es bei den Fluglinienaktien, nachdem American Airlines die Prognose für das laufende Quartal deutlich gesenkt hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Unter Druck standen angesichts zuletzt und am Berichtstag wieder deutlich gestiegener Marktzinsen insbesondere Aktien aus zinssensiblen Sektoren wie Immobilien, Technologie oder Versorgung. Infineon fielen um 3,2, Aixtron um 1,4, RWE um 2,3 oder Siemens Energy um 3,8 Prozent. Im Immobiliensektor büßten Vonovia 2,2 und Hypoport 6,9 Prozent ein. Nach Vorlage von Geschäftszahlen gaben Aroundtown um 6,2 Prozent nach. Adidas legten gegen den schwächeren Gesamtmarkt um 2,2 Prozent zu. Kurstreiber war laut Händlern eine erhöhte Prognose von Dick's Sporting Goods in den USA. Der Einzelhändler sprach von steigender Ausgabebereitschaft seiner Kunden. Die Puma-Aktie hatte zwischenzeitlich auch zugelegt, schloss aber 0,7 Prozent im Minus. Trotz guter Geschäftszahlen fielen Douglas in dem negativen Gesamtmarkt um 2,9 Prozent zurück. Delivery Hero verbilligten sich mit einer Abstufung auf "Equalweight" durch Morgan Stanley um 6,4 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP zeigten sich zunächst unbeeindruckt von den Geschäftszahlen, die der Konkurrent Salesforce nach US-Börsenschluss vorgelegt hatte und worauf der Kurs von Salesforce nachbörslich in einer ersten Reaktion um fast 15 Prozent absackte. Das Unternehmen hatte einen schwachen Ausblick abgegeben.

USA - AKTIEN

Leichter - Weiter steigende Marktzinsen ließen die Anleger erneut vorsichtig agieren. Der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank gab dem Markt im späten Handel kaum Impulse. Aus ihm ging hervor, dass die Fed weiterhin moderat steigende Preise sieht. Unternehmensseitig hatte American Airlines mit einem gesenkten Ausblick enttäuscht, worauf der Kurs um 13,6 Prozent absackte. Die Aktien gaben nur anfangs in diesem Sog nach, zum Handelsende lagen United Airlines 2,3 Prozent höher, während Delta Air Lines 0,8 Prozent einbüßten. Übernahmepläne trieben Marathon Oil um 8,4 Prozent nach oben. Conocophillips (-3,1%) will den Wettbewerber für 22,5 Milliarden Dollar einschließlich 5,4 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen. Dick's Sporting Goods sprangen um fast 16 Prozent nach oben. Der Sportartikeleinzelhändler hatte unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Der Elektroautobauer Faraday Future Intelligent Electric zog seine Produktionsprognose zurück und begründete dies mit den Marktbedingungen und Finanzierungsaspekten. Der Kurs brach um 63 Prozent ein. Abercrombie & Fitch verteuerten sich um 24,3 Prozent, nachdem der Bekleidungseinzelhändler ein starkes Umsatzwachstum berichtet und die Wachstumsprognose erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 -0,8 4,98 55,3 5 Jahre 4,63 +3,8 4,59 63,0 7 Jahre 4,63 +5,8 4,57 65,8 10 Jahre 4,61 +6,1 4,55 73,4 30 Jahre 4,73 +6,6 4,67 76,3

Das überraschend gut ausgefallene US-Verbrauchervertrauen und falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari vom Dienstag wirkten nach und trieben die Anleiherenditen zur Wochenmitte noch weiter nach oben. Dazu wurden viele Akteure nervös und gingen auf Nummer sicher aus Sorge, dass am Freitag anstehende wichtige Preisdaten enttäuschen könnten.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0793 -0,1% 1,0804 1,0816 -2,3% EUR/JPY 169,66 -0,4% 170,26 170,38 +9,0% EUR/CHF 0,9852 -0,1% 0,9866 0,9871 +6,2% EUR/GBP 0,8504 -0,0% 0,8505 0,8506 -2,0% USD/JPY 157,20 -0,2% 157,59 157,54 +11,6% GBP/USD 1,2692 -0,1% 1,2704 1,2716 -0,3% USD/CNH 7,2684 -0,1% 7,2732 7,2730 +2,0% Bitcoin BTC/USD 68.011,62 +0,6% 67.616,98 67.755,99 +56,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex gewann 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,12 79,23 -0,1% -0,11 +9,1% Brent/ICE 83,43 83,6 -0,2% -0,17 +9,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Anstieg des Dollar und die steigenden Marktzinsen lasteten etwas auf den Ölpreisen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent. Auch dürften nach dem Preisanstieg der vergangenen Tage Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. Mit dem Näherrücken der Opec+-Konferenz am Wochenende wachse zudem die Nervosität. Sollten die Mitgliedsländer die derzeit geltenden Fördermengenbegrenzungen wider Erwarten nicht verlängern, dürften die Ölpreise unter Druck geraten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.334,36 2.338,12 -0,2% -3,77 +13,2% Silber (Spot) 31,63 31,98 -1,1% -0,35 +33,0% Platin (Spot) 1.032,43 1.040,50 -0,8% -8,08 +4,1% Kupfer-Future 4,72 4,80 -1,6% -0,08 +20,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem Goldpreis ging es vor dem Hintergrund der gestiegenen Marktzinsen nach unten. Auch der festere Dollar belastete. Die Feinunze ermäßigte sich um 1 Prozent auf 2.338 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

USA - Konjunktur

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut dem Beige Book der US-Notenbank im Zeitraum Anfang April bis Mitte Mai ausgeweitet. Bei regional insgesamt uneinhetlicher Entwicklung habe die Beschäftigung leicht zugenommen. Die Beschäftigten hätten dabei eine bessere Position gehabt, höhere Gehälter zu fordern. Die Preisentwicklung habe moderate Zuwächse verzeichnet.

NORTHVOLT

Der schwedische Batteriehersteller will laut Bloomberg seine Pläne für einen Börsengang wegen des schwierigen Marktes auf kommendes Jahr verschieben. Medien wie die FT hatten im vergangenen Herbst berichtet, Northvolt könnte 2024 an die Börse gehen und einer der größten Börsengänge eines europäischen Unternehmens in den letzten Jahren werden. An Northvolt sind auch Volkswagen, BMW und Siemens beteiligt.

SALESFORCE

hat für das erste Geschäftsquartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen enttäuschenden Ausblick. Der Umsatz kletterte zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 9,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 9,15, Salesforce selbst mit 9,12 bis 9,17 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte auf 1,53 (0,199) Milliarden Dollar zu, das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,44 Dollar. Analysten hatten 2,37 Dollar prognostiziert, Salesforce 2,37 bis 2,39 Dollar. Im zweiten Geschäftsquartal rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,25 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,34 bis 2,36 Dollar. Der Analystenkonsens lag bislang bei 9,35 Milliarden bzw. 2,40 Dollar. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte der Konzern.

