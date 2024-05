DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Salesforce hat für das erste Geschäftsquartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen enttäuschenden Ausblick. Der Umsatz kletterte zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 9,13 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens mit 9,15, Salesforce selbst mit 9,12 bis 9,17 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn legte auf 1,53 (0,199) Milliarden Dollar zu, das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 2,44 Dollar. Analysten hatten 2,37 Dollar prognostiziert, Salesforce 2,37 bis 2,39 Dollar. Im laufenden zweiten Geschäftsquartal rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 9,2 bis 9,25 Milliarden Dollar und einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,34 bis 2,36 Dollar. Der Analystenkonsens lag bislang bei 9,35 Milliarden bzw. 2,40 Dollar. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024/25 bestätigte der Konzern.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 1. Veröff.: +1,6% gg Vq 4. Quartal: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,1% gg Vq 1. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +1,6% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.252,25 -0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 18.666,75 -0,7% Nikkei-225 38.069,20 -1,3% Hang-Seng-Index 18.218,29 -1,4% Kospi 2.640,23 -1,4% Shanghai-Composite 3.094,00 -0,5% S&P/ASX 200 7.628,00 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation und einer sich verzögernden Zinswende belasten am Donnerstag erneut die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Dazu kommen Verluste im Technologie-Sektor, wo die Investoren nach den jüngsten Aufschlägen Gewinne mitnehmen. Vor allem Aktien von Chipherstellern, die am stärksten von der jüngsten KI-Rally profitiert haben, geben nach. Daher geht es an technologielastigen Börsen wie Tokio, Seoul und Hongkong am stärksten nach unten. In Australien baut der S&P/ASX 200 seine Vortagesverluste noch etwas aus. Hier hatte der stärker als erwartete Anstieg der Verbraucherpreise im April, die zweite Zunahme in Folge, die Hoffnungen auf eine Zinssenkung der Reserve Bank of Australia weiter schwinden lassen. Diese sei nun "praktisch ausgeschlossen", heißt es. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehenden Preisdaten aus den USA gewartet. Hier wird der Deflator der persönlichen Ausgaben bekannt gegeben, der als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß zur Steuerung des Zinskurses gilt. Die BHP-Aktie fällt in Sydney um Prozent. Der nach Marktkapitalisierung größte Bergbaukonzern der Welt lässt die Pläne fallen, den Wettbewerber Anglo American zu übernehmen und zieht sich nach der ablehnenden Haltung des Konkurrenten formell zurück.

US-NACHBÖRSE

Salesforce sind im nachbörslichen Handel am Mittwoch um 16 Prozent eingebrochen, belastet vor allem von einem enttäuschenden Ausblick. (siehe Tagesthema) Dagegen legte die HP-Aktie um 2,1 Prozent zu. Der Drucker- und Computer-Hersteller schnitt im zweiten Quartal besser ab als von Analysten erwartet und bekräftigte die Jahresprognose im Großen und Ganzen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.441,54 -1,1% -411,32 +2,0% S&P-500 5.266,95 -0,7% -39,09 +10,4% Nasdaq-Comp. 16.920,58 -0,6% -99,30 +12,7% Nasdaq-100 18.736,76 -0,7% -132,69 +11,4% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 867 Mio 915 Mio Gewinner 461 988 Verlierer 2.380 1.833 Unverändert 54 71

Leichter - Weiter steigende Marktzinsen ließen die Anleger erneut vorsichtig agieren. Der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank gab dem Markt im späten Handel kaum Impulse. Aus ihm ging hervor, dass die Fed weiterhin moderat steigende Preise sieht. Unternehmensseitig hatte American Airlines mit einem gesenkten Ausblick enttäuscht, worauf der Kurs um 13,6 Prozent absackte. Die Aktien gaben nur anfangs in diesem Sog nach, zum Handelsende lagen United Airlines 2,3 Prozent höher, während Delta Air Lines 0,8 Prozent einbüßten. Übernahmepläne trieben Marathon Oil um 8,4 Prozent nach oben. Conocophillips (-3,1%) will den Wettbewerber für 22,5 Milliarden Dollar einschließlich 5,4 Milliarden Dollar an Schulden übernehmen. Dick's Sporting Goods sprangen um fast 16 Prozent nach oben. Der Sportartikeleinzelhändler hatte unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt und den Ausblick erhöht. Der Elektroautobauer Faraday Future Intelligent Electric zog seine Produktionsprognose zurück und begründete dies mit den Marktbedingungen und Finanzierungsaspekten. Der Kurs brach um 63 Prozent ein. Abercrombie & Fitch verteuerten sich um 24,3 Prozent, nachdem der Bekleidungseinzelhändler ein starkes Umsatzwachstum berichtet und die Wachstumsprognose erhöht hatte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,97 -0,8 4,98 55,3 5 Jahre 4,63 +3,8 4,59 63,0 7 Jahre 4,63 +5,8 4,57 65,8 10 Jahre 4,61 +6,1 4,55 73,4 30 Jahre 4,73 +6,6 4,67 76,3

Das überraschend gut ausgefallene US-Verbrauchervertrauen und falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari vom Dienstag wirkten nach und trieben die Anleiherenditen zur Wochenmitte noch weiter nach oben. Dazu wurden viele Akteure nervös und gingen auf Nummer sicher aus Sorge, dass am Freitag anstehende wichtige Preisdaten enttäuschen könnten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0790 -0,1% 1,0804 1,0856 -2,3% EUR/JPY 169,52 -0,4% 170,26 170,51 +8,9% EUR/GBP 0,8502 -0,0% 0,8505 0,8502 -2,0% GBP/USD 1,2691 -0,1% 1,2704 1,2769 -0,3% USD/JPY 157,11 -0,3% 157,59 157,07 +11,5% USD/KRW 1.378,53 +0,5% 1.371,68 1.364,52 +6,2% USD/CNY 7,1078 -0,1% 7,1132 7,1090 +0,1% USD/CNH 7,2680 -0,1% 7,2732 7,2675 +2,0% USD/HKD 7,8158 +0,0% 7,8139 7,8131 +0,1% AUD/USD 0,6599 -0,2% 0,6612 0,6659 -3,1% NZD/USD 0,6096 -0,3% 0,6116 0,6143 -3,5% Bitcoin BTC/USD 68.054,29 +0,6% 67.616,98 68.248,57 +56,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar folgte den Anleiherenditen nach oben. Der Dollarindex gewann 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,13 79,23 -0,1% -0,10 +9,1% Brent/ICE 83,44 83,60 -0,2% -0,16 +9,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Anstieg des Dollar und die steigenden Marktzinsen lasteten etwas auf den Ölpreisen. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,8 Prozent. Auch dürften nach dem Preisanstieg der vergangenen Tage Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es. Mit dem Näherrücken der Opec+-Konferenz am Wochenende wachse zudem die Nervosität. Sollten die Mitgliedsländer die derzeit geltenden Fördermengenbegrenzungen wider Erwarten nicht verlängern, dürften die Ölpreise unter Druck geraten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.331,62 2.338,12 -0,3% -6,51 +13,1% Silber (Spot) 31,52 31,98 -1,4% -0,45 +32,6% Platin (Spot) 1.030,98 1.040,50 -0,9% -9,52 +3,9% Kupfer-Future 4,72 4,80 -1,6% -0,08 +20,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem Goldpreis ging es vor dem Hintergrund der gestiegenen Marktzinsen nach unten. Auch der festere Dollar belastete. Die Feinunze ermäßigte sich um 1 Prozent auf 2.338 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

USA / UKRAINE-KRIEG

Beim Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken signalisiert, dass die USA eine Aufhebung der bestehenden Einschränkungen erwägen könnten. Es war das erste Mal, dass ein hochrangiger Politiker der Biden-Regierung öffentlich äußerte, dass die USA einen solchen Kurswechsel abwäge. Zuvor hatten die USA erklärt, man werde der Ukraine nicht erlauben, Ziele auf russischem Territorium mit ATACMS-Raketen oder anderen US-Waffen anzugreifen.

KONJUNKTUR USA

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut dem Beige Book der US-Notenbank im Zeitraum Anfang April bis Mitte Mai ausgeweitet. Bei regional insgesamt uneinhetlicher Entwicklung habe die Beschäftigung leicht zugenommen. Die Beschäftigten hätten dabei eine bessere Position gehabt, höhere Gehälter zu fordern. Die Preisentwicklung habe moderate Zuwächse verzeichnet.

WALT DISNEY

einen aktivistischen Investor weniger, mit dem sich der Konzern auseinandersetzen muss. Nelson Peltz von Trian Partners habe seine gesamte Beteiligung verkauft, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Peltz habe die Aktien zu einem Preis von etwa je 120 Dollar verkauft. Die Disney-Aktie schloss am Mittwoch mit einem Minus von 1,5 Prozent und 100,88 Dollar.

GOOGLE

will 2 Milliarden Dollar in Malaysia investieren. Dazu gehören der Bau seines ersten Rechenzentrums, eine neue Google Cloud-Region und die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Es sei die größte geplante Investition von Google in dem südostasiatischen Land, sagte Ruth Porat, Finanzchefin der Google-Muttergesellschaft Alphabet.

HP

Der Drucker- und Computer-Hersteller hat im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023/2024 besser abgeschnitten als von Analysten erwartet und die Jahresprognose im Großen und Ganzen bekräftigt.

