Salesforce, ein Schwergewicht der Softwarebranche mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung und einer Umsatzsteigerung von über 11% in den letzten zwölf Monaten, hat mit einem bedeutenden Rückgang des Aktienwertes in nachbörslichem Handel zu kämpfen. Der Geschäftsführer hob die langfristige Stärke der künstlichen Intelligenz (KI) als positives Element für das Unternehmen hervor, dennoch erwarten Analysten keine bedeutsame Umsatzsteigerung durch KI-Features in den Anwendungen des Unternehmens vor 2025 oder 2026. Ein meistverkauftes Geschäftssegment, zu dem unter anderem das Data Cloud-Geschäft gehört, wies ein Umsatzplus von 24% auf, was die Analystenerwartungen übertraf. Trotzkeit dieser Entwicklungen positioniert sich der Umsatz im derzeitigen Quartal unter den Prognosen, mit einem Wachstum von maximal 8% und einem geplanten Einkommen von etwa $2,35 pro [...]

Hier weiterlesen