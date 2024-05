NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Astrazeneca bei einem Kursziel von 15200 Pence mit "Buy" aufgenommen. Die Briten hätten die "klassenbeste Pipeline", schrieb der neu zuständige Analyst James Quigley in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem lobte er die Margenentwicklung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 05:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

GB0009895292