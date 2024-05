NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Novo Nordisk bei einem Kursziel von 1075 dänischen Kronen mit "Buy" aufgenommen. Der neu zuständige Analyst James Quigley sieht für die Papiere der Dänen laut seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Potenzial bei sinkenden Risiken für die Wirkstoffkandidaten im Bereich Übergewicht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 05:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DK0062498333, DK0062498333