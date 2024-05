Der XTB Börsen Morgenticker (30.05.2024)

Die APAC-Märkte (Asien/Paciific) standen am heutigen Donnerstag erneut unter dem Druck steigender US-Schuldenrenditen (derzeit bei 4,6 %): Der japanische Nikkei verlor fast 1,3 - der Hang Seng fiel um 1,5 - und der Nifty 50 verlor 0,67 -

Der Ausverkauf an den asiatischen Märkten ist auch eine Reaktion auf den gestrigen Börsenschluss an der Wall Street, die ebenfalls auf die Veränderungen an den Anleihemärkten reagierte. Der S&P 500-Index verlor gestern 0,74 - der Technologieindex Nasdaq 0,58 - und der Russell 2000, der den Stand der Aktien kleinerer Unternehmen abbildet, verlor bis zu 1,7 -

Die europäischen Aktienfutures deuten heute auf eine niedrigere Eröffnung des Euro Stoxx 50 Benchmark hin.

Zu den wichtigsten Ereignissen des Tages gehören: Spanischer Verbraucherpreisindex, Schweizer BIP, Stimmung in der Eurozone, Arbeitslosenquote in der Eurozone, zweite Schätzung des US-BIP, US PCE-Bericht.

Unter anderem werden Best Buy (BBY.US) und Dollar General (DG.US) heute ihre Quartalsergebnisse vorlegen.

Am Devisenmarkt verzeichnet der japanische Yen derzeit die beste Performance. Die...

