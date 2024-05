Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, stellt heute den Rollladensteuerung T1S vor, der Matter-over-Bridge-Kompatibilität unterstützt und so eine hervorragende Interoperabilität zwischen Smart-Home-Plattformen und -Geräten ermöglicht. Als diskrete Lösung, die sich in jedes Interieur einfügt, bietet dieser Motor Hausbesitzern mehr Komfort, Energieeffizienz und Privatsphäre. Durch die Automatisierung der Jalousien entfällt die Notwendigkeit manueller Einstellungen, was das ganzheitliche Smart-Home-Erlebnis bereichert.

Ob über eine Fernbedienung, voreingestellte Zeitpläne, mobile Apps, Sprachassistenten oder eine vollständige Hausautomatisierung mit der Rollladensteuerung T1S ist es ein Kinderspiel, mehrere Rollläden gleichzeitig zu bedienen, auch an schwer zugänglichen Fenstern. Sie verfügt über eine Vielzahl von Automatisierungen und Steuerungen, die intuitiv auf die Bedürfnisse der Nutzer reagieren. Das schafft eine Atmosphäre, welche eine Anpassung an die Beleuchtung während des Tages, die Temperaturregulierung in Verbindung mit anderen intelligenten Geräten und eine verbesserte Privatsphäre gegenüber der Außenwelt ermöglicht.

Dieser Zigbee-basierte Rollladensteuerung ist mit verschiedenen Fensterabdeckungen wie Rollos, Zebra-Rollos, Shangri-La-Jalousien und Wabenjalousien kompatibel und bietet maximale Flexibilität und nahtlose Integration mit Matter-kompatiblen Plattformen über eine Aqara Matter Bridge*. Der T1S lässt sich mit Aqara Home und Plattformen von Drittanbietern wie Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey und SmartThings verbinden und bietet Hausbesitzern eine größere Auswahl bei der Erstellung personalisierter Smart-Home-Szenen und -Automatisierungen.

Die Rollladensteuerung T1S ist mit einer fortschrittlichen Gleichstrommotortechnologie ausgestattet und arbeitet mit einer hohen Geschwindigkeit von 25 Umdrehungen pro Minute bei einem niedrigen Geräuschpegel von unter 27 dB. So entsteht eine ruhige Atmosphäre, die Entspannung, Konzentration und Produktivität fördert. Die Aqara Home App unterstützt einen noch leiseren Betrieb des Motors, indem sie ein langsames und schrittweises Öffnen oder Schließen über einen voreingestellten Zeitraum (z. B. 30 Minuten) ermöglicht.

Für weitere Informationen über die Rollladensteuerung T1S besuchen Sie bitte unsere Website.

* Die Rollladensteuerung T1S ist mit Innenrolladen mit einem Rohrdurchmesser von 38 Millimetern kompatibel. Zubehör wie das Rollladenrohr und der Schirm sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.

