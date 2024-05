Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat im April wieder deutlich mehr Waren ins Ausland verkauft. Der Anstieg war zudem gütermässig breit abgestützt. Insgesamt beliefen sich die Exporte im April auf 23,37 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Damit stiegen die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 9,1 Prozent. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein Plus von ...

