Biogen Inc., ein weltweit agierendes biopharmazeutisches Unternehmen, steht laut einer in den USA bekannt gegebenen Sammelklage vor Vorwürfen des Verstoßes gegen Börsengesetze. Investoren, die zwischen Februar 2022 und Februar 2024 Aktien erworben haben, könnten Ansprüche auf Schadensersatz haben. Die Klage beinhaltet schwere Anschuldigungen gegen das Unternehmen, darunter Irreführung hinsichtlich der Effektivität der Unternehmensüberwachung und Verfahrensweisen. Des Weiteren wird dem Unternehmen ungesetzliches Verhalten in mehreren Ländern, Fehldarstellungen bezüglich der Markteinführung einer Alzheimerbehandlung sowie negative Auswirkungen durch die Übernahme eines Pharmazieunternehmens auf die Bilanz vorgeworfen.

Investoren hätten verstärkt auf den Start des Alzheimer-Medikaments Leqembi gesetzt, doch stießen die Einführung und Marktdurchdringung auf erhebliche Probleme, was in einer [...]

Hier weiterlesen