Hannover (www.anleihencheck.de) - Der deutsche Pfandbriefmarkt hält sich auch im 1. Quartal 2024 auf seinem Wachstumskurs, so die Analysten der Nord LB.Getragen werde diese Entwicklung weiterhin von den Hypothekenpfandbriefen, die aber in diesem Quartal durch vermehrte Emissionen von Öffentlichen Pfandbriefen zusätzlich unterstützt worden seien. In den Meldungen zum §28 PfandBG würden die Analysten eine gute Analysebasis sehen, die tiefergehende Einblicke in die Datenstruktur der Deckungsstöcke von deutschen Pfandbriefemittenten ermögliche - darunter Angaben zum Anteil gewerblicher Deckungsstockwerte oder Übersicherungsquoten. Diese seien nach Meinung der Analysten durchweg auskömmlich, womit einem weiteren Wachstumskurs am Pfandbriefmarkt nichts entgegenstehen sollte. (Ausgabe vom 29.05.2024) (30.05.2024/alc/a/a) ...

