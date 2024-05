The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2024ISIN NameIE00B23Z8X43 FTGF BRANDYW.GL.FI AAHGEO INVESTMENTBE0974404361 MAZAROUS45720L1070 INHIBRX INC. DL -,0001DE000HLB4J43 LB.HESS.THR.CARRARA06A/14US2027A1KB26 COM.BK AUST.19/24MTN REGSDE000NLB2GH5 NORDLB IS.S.1686US2027A1KC09 COM.BK AUST. 19/24 FLRMTNXS2348030268 NOVO NO.F.NL 21/24XS2348280962 TIMES CHINA 21/24DE000A12T0T4 HASPA IS.R.710DE000HLB3RY3 LB.HESS.THR.CARRARA06H/18XS1074382893 WELLS FARGO 14/24 MTNLU0078040838 CS I.12-CSLPF BAL.CHF B INVESTMENTLU0078041133 CS I.12-CSLPF BAL.USD B INVESTMENTLU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A INVESTMENT