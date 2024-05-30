The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.05.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2024
ISIN Name
IE00B23Z8X43 FTGF BRANDYW.GL.FI AAHGEO INVESTMENT
BE0974404361 MAZARO
US45720L1070 INHIBRX INC. DL -,0001
DE000HLB4J43 LB.HESS.THR.CARRARA06A/14
US2027A1KB26 COM.BK AUST.19/24MTN REGS
DE000NLB2GH5 NORDLB IS.S.1686
US2027A1KC09 COM.BK AUST. 19/24 FLRMTN
XS2348030268 NOVO NO.F.NL 21/24
XS2348280962 TIMES CHINA 21/24
DE000A12T0T4 HASPA IS.R.710
DE000HLB3RY3 LB.HESS.THR.CARRARA06H/18
XS1074382893 WELLS FARGO 14/24 MTN
LU0078040838 CS I.12-CSLPF BAL.CHF B INVESTMENT
LU0078041133 CS I.12-CSLPF BAL.USD B INVESTMENT
LU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.05.2024
ISIN Name
IE00B23Z8X43 FTGF BRANDYW.GL.FI AAHGEO INVESTMENT
BE0974404361 MAZARO
US45720L1070 INHIBRX INC. DL -,0001
DE000HLB4J43 LB.HESS.THR.CARRARA06A/14
US2027A1KB26 COM.BK AUST.19/24MTN REGS
DE000NLB2GH5 NORDLB IS.S.1686
US2027A1KC09 COM.BK AUST. 19/24 FLRMTN
XS2348030268 NOVO NO.F.NL 21/24
XS2348280962 TIMES CHINA 21/24
DE000A12T0T4 HASPA IS.R.710
DE000HLB3RY3 LB.HESS.THR.CARRARA06H/18
XS1074382893 WELLS FARGO 14/24 MTN
LU0078040838 CS I.12-CSLPF BAL.CHF B INVESTMENT
LU0078041133 CS I.12-CSLPF BAL.USD B INVESTMENT
LU0078042610 CS I.12-CSLPF YI.CHF A INVESTMENT