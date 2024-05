Berlin (ots) -Pünktlich zur anstehenden Fußball-Europameisterschaft kann Egmont Ehapa Media ein ganz besonderes Fußball-Highlight verkünden.In Ausgabe Nr. 13/24 des Micky Maus-Magazins greift in Entenhausen das Fußballfieber um sich. Im Comic "Der Ballzauberer" schwärmen Tick, Trick und Track von Magic Musiala, während der durchaus talentierte Balljongleur Donald Duck glaubt, dass er das Zeug für eine Profi-Karriere hat. Deshalb lässt sich der notorische Pechvogel von seinem kaum minder tollpatschigen Cousin Dussel überreden, nach Deutschland zu reisen. Dort treffen sich schließlich die Größen des Fußballs. In der Hoffnung, entdeckt zu werden, tingeln die zwei Enten durchs Land. Donald zeigt seine Kunst am Ball und Dussel filmt das Ganze. Dabei läuft - typisch Donald - nicht alles nach Plan... bis die beiden Enten Magic Musiala treffen!Ein besonderes Highlight des Comics ist die "Duckifizierung" von Jamal Musiala selbst. Der echte Fußballvirtuose verwandelt sich in eine Entenhausener Figur, komplett mit dem ikonischen Schnabel. Eine Freude und Ehre für die Zeichner und Redakteure, sowie ein großer Lesespaß!"Der Ballzauberer" katapultiert das traditionell charmante Chaos Entenhausens in eine neue Liga, wenn Fußballfieber die beliebte Comic-Welt erobert. "Unsere rastlosen Helden, Tick, Trick und Track, sind begeistert von Magic Musiala, einer Figur inspiriert von keinem Geringeren als dem Fußballstar Jamal Musiala. Inmitten dieses Trubels ist es Donald Duck, ein geschickter Balljongleur in eigenen Träumen, der glaubt, er sei dem Durchbruch als Profispieler ganz nah", sagt Johannes Kanty, Verantwortlicher Redakteur des Micky Maus-Magazins.Die Micky Maus Nr. 13/24 mit Jamal alias Magic Musiala am Ball erscheint in einer Fußball-Highlight-Ausgabe der Micky Maus, welche zum Preis von EUR 5,99 ab dem 7. Juni 2024 im Handel erhältlich ist.Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und Öffentlichkeitsarbeiti.A. Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHMobil: +49 (0)16097416569E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5790335