Chevron plant, im Rahmen einer strategischen Konsolidierung des Öl- und Energiesektors, die Übernahme des Ölproduzenten Hess in einem Geschäft im Wert von 53 Milliarden US-Dollar, während ConocoPhillips die Akquisition von Marathon Oil für 22,5 Milliarden US-Dollar, einschließlich Schulden, vorantreibt. Diese Entwicklungen geschehen vor dem Hintergrund eines um 10% gestiegenen Rohölpreises in diesem Jahr, wodurch die großen Ölgesellschaften außerordentliche Gewinne erzielen. Die Investoren beobachten insbesondere, wie sich die Aktionäre von Chevron geschlossen hinter den Vorstand stellten und deren Neuwahl bekräftigten, was die Unterstützung für die bevorstehende Übernahme untermauert.

Kurs auf Rekordproduktion und Emissionsreduktion

Chevron gab bekannt, dass die Produktion im letzten Jahr mit 3,1 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag [...]

Hier weiterlesen