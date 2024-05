Walmart, traditionell bekannt als Anlaufstelle für günstige Alltagswaren, unternimmt nun formelle Schritte, um sich im Modeeinzelhandel zu positionieren und Marktanteile zu erobern. Mit einem geschätzten Umsatz von 29,5 Milliarden Dollar im letzten Jahr im Modebereich, hat sich der Einzelhandelsgigant zum Ziel gesetzt, mit Amazon zu konkurrieren und einen größeren Anteil am 7,2 Billionen Dollar schweren Einzelhandelskuchen abzuschneiden.

Technische Probleme überschatten Fortschritt

Neben der Expansion in die Modebranche musste Walmart im März kurzfristige Rückschläge durch technische Probleme verkraften. Diese führten zu Fehlpreisen an den Selbstbedienungskassen in 1.600 Stores, wodurch Kunden sowohl über- als auch unterbezahlt haben. Walmart bemühte sich schnell um Erstattungen für die Betroffenen und betonte, dass ein Großteil [...]

