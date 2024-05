Streitbar in Europa - damit tritt Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit der FDP bei der anstehenden Europawahl an. Welche Risiken die Politikerin in Bezug auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, Rüstung und transatlantische Allianzen und deren Chancen und Risiken sieht und weshalb die Demokratie in Europa ...