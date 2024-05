Mainz (ots) -Vizekanzler Robert Habeck von Bündnis 90/Die Grünen und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz treffen am Donnerstag, 6. Juni 2024, in der ZDF-Sendung "maybrit illner" zum Duell aufeinander: Was braucht Deutschland jetzt?Wirtschaft, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit - vieles von dem, was die Ampel entscheidet, würde die CDU zurücknehmen. Wie groß ist die Kluft zwischen Bundeswirtschaftsminister und Oppositionsführer? Welche Fehler hat die Ampel gemacht? Könnte aus dem grünen "Hauptgegner" der CDU auch im Bund ein Koalitionspartner werden? Schwarz oder Grün - wem vertraut Deutschland mehr?"maybrit illner" mit dem Thema "Habeck gegen Merz - Duell: Was braucht Deutschland jetzt?" am Donnerstag, 6. Juni, um 22.15 Uhr im ZDF und bereits ab 21.00 Uhr im Livestream auf zdfheute.de.Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek zusätzlich mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.dePressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner)(nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen"maybrit illner" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5790357